Азійські країни закликають США продовжити дозвіл на закупівлю російської нафти

Індія, наприклад, ще просить про розширення дозволів на закупівлю російського скрапленого природного газу.

Низка азійських держав, зокрема, Індія та Філіппіни, звернулися до Міністерства фінансів США з проханням продовжити термін дії санкційного винятку, аби купувати російську сиру нафту, пише Bloomberg.

Чинний дозвіл офіційно втрачає дію 11 квітня.

Поки європейські союзники вимагають посилення фінансового тиску на РФ через війну проти України, країни Азії намагаються впоратися з енергетичною кризою.

Окрім нафти, індійська делегація у Вашингтоні обговорює ще два критичні питання: продовження винятку для іранської сирої нафти (термін спливає пізніше цього місяця), а також розширення дозволів на закупівлю російського скрапленого природного газу.

Адміністрація Дональда Трампа наразі шукає баланс. З одного боку, Вашингтон хоче стримати зростання цін на пальне (зокрема на бензин усередині країни), з іншого — наражається на критику з боку Конгресу і союзників.

Білий дім поки офіційно не прокоментував можливість продовження, але індійські посадовці вже висловлюють надію на позитивне рішення. Нагадаємо, що після оголошення перемир'я між США та Іраном на початку тижня очікувалося відкриття Ормузької протоки, через яку проходить п'ята частина світового експорту нафти, проте ринок залишається вкрай напруженим.