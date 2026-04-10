Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Штрафи медикам за некоректно виписані лікарняні? Які саме правила змінюють з 1 квітня
уточненоШтрафи медикам за некоректно виписані лікарняні? Які саме правила змінюють з 1 квітня
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Азійські країни закликають США продовжити дозвіл на закупівлю російської нафти

Індія, наприклад, ще просить про розширення дозволів на закупівлю російського скрапленого природного газу.

Азійські країни закликають США продовжити дозвіл на закупівлю російської нафти
танкер із російською нафтою
Фото: news.err.ee

Низка азійських держав, зокрема, Індія та Філіппіни, звернулися до Міністерства фінансів США з проханням продовжити термін дії санкційного винятку, аби купувати російську сиру нафту, пише Bloomberg

Чинний дозвіл офіційно втрачає дію 11 квітня.

Поки європейські союзники вимагають посилення фінансового тиску на РФ через війну проти України, країни Азії намагаються впоратися з енергетичною кризою.

Окрім нафти, індійська делегація у Вашингтоні обговорює ще два критичні питання: продовження винятку для іранської сирої нафти (термін спливає пізніше цього місяця), а також розширення дозволів на закупівлю російського скрапленого природного газу.

Адміністрація Дональда Трампа наразі шукає баланс. З одного боку, Вашингтон хоче стримати зростання цін на пальне (зокрема на бензин усередині країни), з іншого — наражається на критику з боку Конгресу і союзників. 

Білий дім поки офіційно не прокоментував можливість продовження, але індійські посадовці вже висловлюють надію на позитивне рішення. Нагадаємо, що після оголошення перемир'я між США та Іраном на початку тижня очікувалося відкриття Ормузької протоки, через яку проходить п'ята частина світового експорту нафти, проте ринок залишається вкрай напруженим.

  • До речі, індійські нафтопереробні заводи значно збільшили обсяги закупівлі російської сирої нафти протягом останніх двох місяців.
  • А ось країни ЄС у першому кварталі року збільшили імпорт із головного російського проєкту зі зрідженого природного газу.
Читайте також
