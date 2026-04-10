Єврокомісар Кубілюс виступає за створення армії ЄС

На його думку, є потреба у власних силах оборони на тлі кризи в НАТО і нестабільної поведінки США.

Європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс
Фото: EPA/UPG

Комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс наголосив на необхідності створення єдиної європейської армії, пише Politico

За словами єврокомісара, розбудова власних військових спроможностей ЄС – це найкраща відповідь на кризу в НАТО і нестабільність політики Вашингтона.

Опитування European Pulse показало, що 60% європейців зараз сприймають США як конкурента або загрозу, тоді як лише 35% бачать у них близького партнера.

Згідно з дослідженням, 86% опитаних підтримують розвиток власної оборони Європи, а 69% виступають за створення спільних збройних сил. Кубілюс вважає це чітким сигналом того, що європейці не вірять у ефективність простого об'єднання 27 національних армій без єдиної структури. Попри це, ідея європейської армії залишається дискусійною — її, зокрема, не підтримує глава євродипломатії ЄС Кая Каллас.

«По-перше, люди хочуть, щоб Європа була набагато сильніша в обороні, а по-друге, вони хочуть бачити реальну військову силу», — сказав комісар і додав, що європейці «розуміють, що просте об'єднання 27 [армій] не може принести такої користі».

«Це дуже сильний меседж, і я сподіваюся, що наші лідери дійсно візьмуть його до уваги», - підкреслив Кубілюс.

Він планує провести переговори в Пентагоні щодо зміцнення оборонного потенціалу блоку. Комісар сподівається, що лідери держав візьмуть до уваги високий рівень суспільної підтримки «незалежної спроможності» Європи захистити себе, поки довіра до Альянсу падає.

  • Питання створення армії ЄС не нове.Колишній Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель зазначав, що хоча створення єдиної «армії ЄС» у класичному розумінні поки не є реалістичним, Європа повинна терміново розвивати спільні оборонні спроможності. До речі, Франіше Франція, Німеччина і навіть Угорщина закликали до створення єдиної армії ЄС.
  • Через непередбачуваність політики США та можливе скорочення американської участі в системі безпеки Європи, у ЄС дедалі активніше обговорюють ідею посилення власної оборонної автономії.
  • У лютому 2024 року міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що Євросоюз повинен сформувати власну спільну армію, якщо хоче стати справжнім «миротворцем» у світі та проводити ефективну зовнішню політику. На його думку, це є фундаментальною передумовою для виживання ЄС у довгостроковій перспективі.
