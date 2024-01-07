Міністр закордонних справ Італії закликав до створення армії ЄС, – Reuters

Європейський Союз повинен сформувати власну об’єднану армію, яка могла б зіграти роль у підтриманні миру та запобіганні конфліктам.
"Якщо ми хочемо бути миротворцями у світі, нам потрібна європейська армія. І це фундаментальна передумова для того, щоб мати можливість мати ефективну європейську зовнішню політику", – заявив у інтерв'ю італійській газеті La Stampa міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, пише Reuters.
Політик також сказав, що 27 країн ЄС повинні оптимізувати своє керівництво та мати єдиного презида, а не нинішню структуру президента Європейської ради та президента Європейської комісії.
Він заявив, що тісніша європейська співпраця у сфері оборони є пріоритетом для очолюваної ним партії "Вперед, Італіє".
- Нещодавно президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що висуватиме свою кандидатуру на виборах до Європейського парламенту в червні і тому достроково залишить посаду.
- Вибори до Європарламенту відбудуться у червні, тож якщо Мішеля оберуть, він залишить посаду президента Євроради у середині липня.
- Якщо лідерам ЄС не вдасться швидко дійти згоди щодо наступника діючого президента Європейської ради Шарля Мішеля, головування у Європейській раді тимчасово перейде до прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана – лідера країни, яка головуватиме у Раді ЄС з липня 2024 року до грудня.