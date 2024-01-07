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Експрезидент Німеччини Гаук виступив за постачанняУкраїні ракет Taurus

Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер також вважає доцільними поставки ракет в Україну.

Експрезидент Німеччини Гаук виступив за постачанняУкраїні ракет Taurus
Далекобійна крилата ракета Taurus KEPD 350
Фото: MBDA Deutchland

Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер та експрезидент ФРН Ґаук виступають за постачання далекобійних ракет Taurus Україні, – пишуть німецькі видання t-online та "DW".

Нерішучість німецького уряду веде не тільки до зниження шансів України, а й до посилення загрози для вільного світу, вважає експрезидент Німеччини Йоахім Ґаук.

"В умовах виснажливої позиційної війни і огидних авіаударів по українському цивільному населенню я з тривогою дивлюся на те, що ми робимо, і запитую, чи достатня наша підтримка",–заявив він в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag.

Щодо постачання німецьких крилатих ракет Taurus, які просить Україна, Ґаук сказав: "Я не розуміюся на військовій справі, але я розмовляв із людьми, які володіють необхідними військовими знаннями. І після цих розмов більше не можу зрозуміти, чому ми вагаємося з постачанням цієї зброї та інших боєприпасів".

На думку пем'єр-міністра Баварії Маркуса Зьодера, ракети Taurus допомогли б Україні "відбиватися від постійних атак безпілотників і ракет".

Це стало б єдиним серйозним шансом для України віднайти свою мужність і не дати росіянам перемогти.

За його словами, Німеччина та ЄС зіткнулися б зі "справжньою проблемою безпеки", якби Росія виграла війну, а США продовжували б ухилятися від участі в міжнародних кризах у майбутньому.

  • Берлін наразі не має жодних планів щодо ухвалення рішення про передачу Україні далекобійних ракет Taurus.
  • 2 січня голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн різко розкритикувала повільне постаання зброї для України та закликала передати Україні ракети Taurus.
  • Президент Європейської народної партії виступив за надання Україні німецьких ракет Taurus. Стратегія дозволити Україні воювати, але не зробити її достатньо сильною, щоб перемогти, була б цинічною, вважає євродепутат.
  • Попри те, що більшість депутатів Бундестагу підтримують продовження допомоги Україні, 16 листопада німецький парламент не проголосував за рішення про надання крилатих ракет Taurus.
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