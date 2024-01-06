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У Червоному морі військовий корабель США збив безпілотник хуситів поблизу кількох торгових суден

Руйнувань чи постраждалих немає.

У Червоному морі військовий корабель США збив безпілотник хуситів поблизу кількох торгових суден
Ілюстративне фото: USS Laboon (DDG-58)
Фото: Вікіпедія

У Червоному морі військовий корабель США збив безпілотник хуситів поблизу кількох торгових суден. 

Про це повідомило Центральне командування США у соцмережі X.

“6 січня, приблизно о 9:30 ранку за місцевим часом безпілотний літальний апарат, запущений з підтримуваних Іраном районів Ємену, контрольованих хуситами, був збитий у порядку самооборони USS LABOON (DDG 59) у міжнародних водах південної частини Червоного моря поблизу кількох комерційних суден”, – йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що повідомлень про постраждалих чи руйнування немає.

 

Зазначимо, хусити є одним з кількох угруповань в об’єднаній з Іраном "Осі опору", які атакували ізраїльські та американські цілі після того, як їхній палестинський союзник ХАМАС напав на Ізраїль. 

На початку січня США і ще 11 держав застерегли єменських хуситів від нападів на торгові судна у Червоному морі: "Хусити нестимуть відповідальність за наслідки, якщо вони продовжуватимуть загрожувати життям, світовій економіці та вільному руху торгівлі на найважливіших водних шляхах регіону".

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