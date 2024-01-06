У Червоному морі військовий корабель США збив безпілотник хуситів поблизу кількох торгових суден.

Про це повідомило Центральне командування США у соцмережі X.

“6 січня, приблизно о 9:30 ранку за місцевим часом безпілотний літальний апарат, запущений з підтримуваних Іраном районів Ємену, контрольованих хуситами, був збитий у порядку самооборони USS LABOON (DDG 59) у міжнародних водах південної частини Червоного моря поблизу кількох комерційних суден”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що повідомлень про постраждалих чи руйнування немає.

On the Jan. 6, at approximately 9:30 a.m. (Sanaa time), an unmanned aerial vehicle launched from Iranian-backed Houthi-controlled areas of Yemen was shot down in self-defense by USS LABOON (DDG 59) in international waters of the Southern Red Sea in the vicinity of multiple… pic.twitter.com/fT00nlH0hk — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 6, 2024

Зазначимо, хусити є одним з кількох угруповань в об’єднаній з Іраном "Осі опору", які атакували ізраїльські та американські цілі після того, як їхній палестинський союзник ХАМАС напав на Ізраїль.

На початку січня США і ще 11 держав застерегли єменських хуситів від нападів на торгові судна у Червоному морі: "Хусити нестимуть відповідальність за наслідки, якщо вони продовжуватимуть загрожувати життям, світовій економіці та вільному руху торгівлі на найважливіших водних шляхах регіону".