Торгівля нафтою між Іраном і Китаєм уповільнилася: Тегеран вимагає підвищення цін

Торгівля нафтою між Китаєм та Іраном зупинилася, оскільки Тегеран припинив поставки та вимагає підвищення цін. Іран обмежив поставки нафти для Китаю, – повідомили Reuters торгові джерела.

Скорочення поставок іранської нафти, які становлять близько 10% імпорту сирої нафти до Китаю і досягло рекордного рівня в жовтні минулого року, може підтримати світові ціни і знизити прибутки китайських нафтопереробних заводів.

Такий крок з боку Ірану може бути зумовлений наслідком послаблення санкцій США проти нафти Венесуели.

На початку минулого місяця нафтопостачальники з Ірану заявили китайським покупцям, що скорочують знижки на іранську легку нафту в грудні та січні до 5-6 доларів за барель, що нижче за ціну нафти марки Brent.

За словами трейдерів, угоди були укладені в листопаді минулого року зі знижками близько 10 доларів за барель.

"Це розглядається як масштабне невиконання обов'язків, і наказ про підвищення цін, очевидно, надійшов зі штаб-квартири в Тегерані, оскільки вони стримують поставки також і посередникам", – сказав один із китайських трейдерів.

За словами представника китайського посередника, який закуповує нафту безпосередньо в Ірані, виробник ОПЕК "призупинив деякі поставки", що призвело до "патової ситуації" між китайськими покупцями та іранськими постачальниками.

"Давайте почекаємо і подивимося, чи готові нафтопереробні заводи прийняти нову ціну”, – додав він.

Масштаби скорочення поставок нафти з Ірану до Китаю наразі залишаються незрозумілими. Принаймні один покупець погодився на вищі ціни: нафтопереробний завод у провінції Шаньдун наприкінці минулого місяця купив партію зі знижками від $5,50 до $6,50 на умовах поставки з судна.

За словами трейдерів, знижки можуть зменшитися ще більше, оскільки остання пропозиція становила $4,50. Минулорічна середня знижка на іранську легку нафту, ключовий сорт, який купує Китай, становила близько $13.

"Покупці все ще намагаються знайти рішення, адже нові ціни занадто високі. Але оскільки вибір у них обмежений, а іранська сторона займає дуже жорстку позицію, простір для цінових переговорів складний і це не на користь китайських покупців", – сказав покупець з провінції Шаньдун.

Невеликі незалежні нафтопереробні заводи Китаю стали головними клієнтами Тегерана з моменту першої купівлі іранської нафти наприкінці 2019 року. Вони прийшли на зміну державним нафтопереробним заводам, які припинили співпрацю з Іраном через побоювання потрапити під санкції США.

За даними торгових джерел, ці заводи поглинають близько 90% всього іранського експорту нафти, яку зазвичай видають за продукцію, що походить з Малайзії або Об'єднаних Арабських Еміратів.

"Іранці хочуть наздогнати в ціні (російську марку) ESPO. Але вони не до кінця усвідомлюють, наскільки санкції проти іранської нафти відрізняються від санкцій проти російської", - сказав менеджер з торгівлі на незалежному нафтопереробному заводі.

Китай заощадив мільярди доларів, купуючи нафту, часто зі значними знижками, у виробників, що потрапили під санкції, — Ірану, Венесуели і, віднедавна, Росії. Ці країни охоплюють майже 30% імпорту сирої нафти до Китаю.