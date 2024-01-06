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Знищення трьох Су-34 на півдні України вплинуло на російську армію, – британська розвідка

Росія на деякий час втратила перевагу у повітрі.

Знищення трьох Су-34 на півдні України вплинуло на російську армію, – британська розвідка
Фото: Повітряні сили ЗСУ

Знищення українськими військовими трьох російських бомбардувальників Су-34 серйозно вплинула на здатність проведення операції армією РФ у небі. 

Про це повідомляє Міноборони Британії з посиланням на дані розвідки.

У розвідці нагадують, що 22 грудня українські військові збили три російські бомбардувальники Су-34 над півднем України. На той момент тактична авіація ворога відігравала ключову роль, адже саме завдяки авіації ворог намагався відтіснити з плацдарм на східному березі Дніпра українські війська.

Після втрати трьох винищувачів Росія майже повністю припинила пілотовані операції на півдні до кінця грудня 2023 року. Ймовірно, відсутність повітряної підтримки призвела до провалу спроби 18-ї загальновійськової армії Сухопутних військ Росії звільнити плацдарм.

"За останні дні РФ знову посилила тактичні авіаудари навколо плацдарму, але на нижчому рівні, ніж до збиття літаків. Це ще раз демонструє, що нездатність Росії встановити перевагу в повітрі на ранніх етапах російсько-української війни продовжує підривати їхні повсякденні операції", – пише розвідка.

  • 22 грудня на Південному напрямку напрямку українські сили ППО знищили три російські винищувача-бомбардувальника Су-34.
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