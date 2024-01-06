Фінляндія планує з 2025 року заборонити імпорт російського зрідженого природного газу

Простішим рішенням було б ухвалення відповідних санкцій з боку Євросоюзу, але наразі деякі країни-члени "до цього не готові", тому фактично "таке рішення не може бути ухвалене в ЄС".

Фінляндія хоче заборонити імпорт зрідженого природного газу (ЗПГ) із Росії вже наступного року.

Про це повідомляє Helsingin Sanomat.

"Я не хочу обіцяти якусь конкретну дату, але, сподіваюся, наступного року ми опинимося в такій ситуації, коли заборона набуде чинності", - повідомив міністр клімату та довкілля Фінляндії Кай Мюккянен.

Він зазначив, що це може бути зроблено за допомогою реформи газового ринку Євросоюзу, яку узгодили на початку грудня.

Ця реформа дозволяє членам ЄС заборонити із міркувань безпеки імпорт російського та білоруського трубопровідного газу та ЗПГ.

Втім, заборона може бути встановлена лише на обмежений період часу та після консультації з Єврокомісією. Ймовірно, навесні відповідна постанова набуде чинності, і після цього уряд Фінляндії може подати свою пропозицію щодо заборони імпорту.

Мюккянен зазначив, що простішим рішенням було б ухвалення відповідних санкцій з боку Євросоюзу. Але наразі деякі країни-члени "до цього не готові", тому фактично "таке рішення не може бути ухвалене в ЄС".

Минулого року Росія поставила до Європи майже 16 млн тонн ЗПГ, найбільшими покупцями стали Іспанія, Франція, Бельгія та Нідерланди.

В свою чергу Мюккянен наголосив, що Фінляндія імпортувала невеликий обсяг російського ЗПГ, і "це питання не має суттєвого значення".

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