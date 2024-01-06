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Іран заарештував 11 підозрюваних у вибухах біля могили Касема Сулеймані

Зокрема, сили безпеки затримали двох осіб за підтримку двох терористів-смертників.

Іран заарештував 11 підозрюваних у вибухах біля могили Касема Сулеймані
Фото: ЕРА/UPG

Іранські сили безпеки заарештували 11 осіб, підозрюваних у причетності до двох вибухів біля могили Касема Сулеймані. 

Про це повідомляє Reuters.

Міністерство розвідки Ірану заявило, що сили безпеки затримали двох осіб за підтримку двох терористів-смертників у Кермані.

Крім того, за підозрою у причетності до інциденту затримали ще дев'ятьох осіб, які базувалися в інших частинах Ірану.

Також Міністерство розвідки заявило, що його агенти вилучили вибухові пристрої та сировину, вибухові жилети, пристрої дистанційного керування, детонатори та тисячі кульок, які використовувалися у вибухових жилетах. Один із терористів-смертників був громадянином Таджикистану.

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“Ми знайдемо вас, де б ви не були”, - пообіцяв командир Корпусу вартових революції генерал-майор Хоссейн Саламі на похоронах у релігійному центрі Імама Алі в Кермані.

Під час поховання жертв вибухів присутні плакали над їхніми трунами, а натовпи скандували “помста, реванш”. 

Що відомо про теракт 

  • 3 січня в Ірані щонайменше 73 людини загинули і 170 отримали поранення в місті Керман від подвійних вибухів біля місця поховання військового командира Касема Сулеймані у середу.

  • Вибухи сталися під час відвідання могили паломниками. Перший пролунав за 700 метрів від могили Сулеймані, а другий – за кілометр.

  • ІДІЛ взяла на себе відповідальність за серію вибухів біля могили командувача Касема Сулеймані в Ірані.

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