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Литва планує спрямовувати щороку 30 млн євро на розвиток безпілотників в армії

Країна хоче перейти від розвідувальних до бойових безпілотників.

Литва планує спрямовувати щороку 30 млн євро на розвиток безпілотників в армії
Фото: Пресслужба армії Литви

Литва планує виділяти щороку 30 мільйонів євро на розвиток безпілотних систем в армії.

Про це заявив заступник міністра національної оборони Жильвінас Томкус, передає LRT.

За його словами, при цьому литовській армії потрібні не тільки дрони, а й інше озброєння і всі системи мають бути інтегровані та взаємодіяти одна з одною.

"Необхідно чітко розуміти, що дрони не врятують Україну, навіть якщо буде агресія проти країн Балтії. В результаті є системи з наявних у нас маневрених частин, артилерії, елементів ППО, зокрема, безпілотників, які полегшують виконання певних завдань на тактичному рівні та інтеграцію цих систем", - сказав Томкус.

Доброволець Арунас Кумпіс, який воював в Україні, розповів, що придбані литовською армією американські бойові дрони Switchblade 600 у десять разів дорожчі і мають менші технічні можливості, ніж китайські безпілотники, які використовували в російсько-українській війні.

"Я не бачу жодних перспектив вести війну без дронів. Це все одно, що вести війну зі сліпим", - наголосив Кумпіс.

Заступник міністра національної оборони спростував твердження про те, що литовські солдати начебто не використовують безпілотники. Томкус наголосив, що стратегію щодо БпЛА розробили, але вона не є публічною.

"Наша мета - перейти від розвідувальних до бойових безпілотників, від рівня роти до рівня бригади, від тактичного рівня до оперативного", - заявив заступник міністра.

Міністерство національної оборони Литви ще у грудні 2021 року підписало контракт на закупівлю у США бойових дронів Switchblade 600. Очікується, що першу партію з них отримають цього року.

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