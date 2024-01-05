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Оскара Пісторіуса звільнили умовно-достроково через 11 років після вбивства подруги

Колишній спортсмен житиме у жорстких умовах, зокрема не маючи можливості спілкуватися зі журналістами, до закінчення терміну вироку у 2029-му.

Оскара Пісторіуса звільнили умовно-достроково через 11 років після вбивства подруги
Фото: EPA/UPG

Паралімпійця, бігуна Оскара Пісторіуса умовно-достроково звільнили з південноафриканської в'язниці майже через 11 років після вбивства своєї подруги Ріви Стенкамп, пише BBC.

Пісторіус відбув половину свого більше ніж 13-річного терміну.

Мати Ріви Стенкамп заявила, що погодилася з рішенням звільнити колишнього спортсмена, але додала, що саме її сім'я “відбуває довічне ув'язнення”.

Пісторіус, якому зараз 37 років, 14 лютого 2013 року кілька разів вистрілив у Стенкамп через двері. Пізніше він заявив, що прийняв її за грабіжника.

Зрештою Пісторіуса було визнано винним у вбивстві у 2015 році після того, як апеляційний суд скасував раніше винесений вирок про навмисне вбивство.

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Згідно з південноафриканським законодавством, всі правопорушники мають право на умовно-дострокове звільнення після відбуття половини загального терміну покарання, який для Пісторіуса остаточно встановили у 2017 році на рівні 13 років та п'яти місяців.

Він житиме у жорстких умовах, зокрема не маючи можливості спілкуватися зі журналістами, до закінчення терміну його вироку у 2029 році. Відомо, що ексспортсмен переїхав жити до будинку свого дядька Арнольда Пісторіуса у престижному передмісті столиці Преторії.

Пісторіус вперше потрапив до в'язниці у жовтні 2014 року, невдовзі після свого першого засудження. У період з 2015 по 2016 рік його було звільнено під домашній арешт, потім вирок змінили і продовжили.

Гомілки Пісторіуса ампутували, коли йому було менше року, згодом він отримав протези. Африканець став всесвітньо відомим спортсменом, відомим як “той, що біжить по лезу”.

Пісторіус зробив успішну кар'єру у легкій атлетиці. На Паралімпійських іграх він виграв кілька золотих медалей, зміцнивши репутацію після змагань зі спортсменами, які не мають інвалідності, на Олімпійських іграх у Лондоні у 2012 році. Вбивство Стенкамп всього через шість місяців і подальше випробувань, домінували в заголовках новин у всьому світі.

Департамент виправних установ Південної Африки заявив, що, попри високий суспільний авторитет, з колишньою зіркою поводяться так само, як і з будь-яким іншим умовно-достроково звільненим. Це означає, що у певні години дня він перебуватиме вдома і йому буде заборонено вживати алкоголь. 

Стенкамп, якій на момент смерті було 29 років, була випускницею юридичного факультету та успішною моделлю, яка також працювала телеведучою та з'являлася у реаліті-шоу під назвою “Острів скарбів Тропіка”.

Після закінчення навчання вона планувала відкрити юридичну фірму, щоб допомагати жінкам, які зазнали насильства.На момент смерті Стенкамп була у відносинах з Пісторіусом вже три місяці.

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