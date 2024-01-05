Лідери ЄС вшанують сьогодні пам’ять архітектора блоку Жака Делора. Серед них буде опальний Орбан

“Дивно запрошувати його. Делор − один із найбільших архітекторів Євросоюзу. Мало хто звів стільки блокпостів, як Орбан, особливо протягом останніх кількох років", заявив євродепутат Даніель Фройнд.

У Парижі сьогодні відбудеться похорон та церемонія вшанування досягнень француза Жака Делора, колишнього голови Європейської комісії та “провидця” ЄС, який помер 27 грудня у віці 98 років.

Про це пише Politico.

З 08:00 до 20:00 перед усіма будівлями Європарламенту в Страсбурзі, Брюсселі та Люксембурзі будуть приспущені прапори Європи та Франції.

У церемонії біля пам'ятника Інвалідам візьмуть участь очільники блоку: президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, голова Європейської ради Шарль Мішель і президентка Європарламенту Роберта Мецола.

До них приєднаються глави держав і урядів, зокрема президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, прем’єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо і, несподівано, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

“Попри насмішки над наступницею Делора фон дер Ляйєн через рекламну кампанію, попри нескінченне протистояння з Брюсселем з приводу верховенства закону, попри блокування політики Союзу щодо України, Орбан стоятиме пліч-о-пліч з іншими лідерами, щоб вшанувати пам'ять великого європейського архітектора”, − пише видання.

Politico зазначає, що, можливо, дипломатично неправильно було виключити Орбана, обраного лідера ЄС, зі списку гостей.

Однак низка критиків вважають, що присутність архєвроскептика та прихильника Володимира Путіна на похороні Делора – це занадто. “Дивно запрошувати його. Делор − один із найбільших архітекторів Євросоюзу. Мало хто звів стільки блокпостів, як Орбан, особливо протягом останніх кількох років. Я думаю він би перевернувся у могилі”, − заявив Даніель Фройнд, член Європейського парламенту від німецьких зелених і відвертий критик Орбана.