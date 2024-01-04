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Україна та Румунія підписали угоду про співпрацю щодо підвищення стійкості телеком-мереж та 5G

Також Румунія допоможе у відновленні цифрової інфраструктури, пошкодженої через війну.

Україна та Румунія підписали угоду про співпрацю щодо підвищення стійкості телеком-мереж та 5G
Фото: chudniv.news

Глава Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що Україна та Румунія підписали угоду про співпрацю щодо 5G, відновлення телеком-мереж і підвищення їх стійкості. 

“Домовилися про перші кроки — підвищення стійкості українських інтернет-мереж, розвиток 5G-коридорів між кордонами України й Румунії та про участь України в програмах фінансової підтримки ЄС”, – йдеться в повідомленні.

Міністр також повідомив, що Румунія допоможе у відновленні цифрової інфраструктури, пошкодженої через війну. 

Михайло Федоров подякував міністру досліджень, інновацій та цифровізації Румунії Богдану-Груї Івану за співпрацю. За його словами, відтепер Україна та Румунія реалізовуватимуть спільні проєкти за фінансової підтримки ЄС.

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