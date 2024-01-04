Україна та Румунія підписали угоду про співпрацю щодо підвищення стійкості телеком-мереж та 5G

Глава Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що Україна та Румунія підписали угоду про співпрацю щодо 5G, відновлення телеком-мереж і підвищення їх стійкості.
“Домовилися про перші кроки — підвищення стійкості українських інтернет-мереж, розвиток 5G-коридорів між кордонами України й Румунії та про участь України в програмах фінансової підтримки ЄС”, – йдеться в повідомленні.
Міністр також повідомив, що Румунія допоможе у відновленні цифрової інфраструктури, пошкодженої через війну.
Михайло Федоров подякував міністру досліджень, інновацій та цифровізації Румунії Богдану-Груї Івану за співпрацю. За його словами, відтепер Україна та Румунія реалізовуватимуть спільні проєкти за фінансової підтримки ЄС.
- Нещодавно начальник управління кібербезпеки СБУ Іллю Вітюка повідомив, що російські хакери місяцями були у системі "Київстару". Вони перебували в системі компанії "Київстар" щонайменше з травня минулого року.
- Злам системи "Київстару" стався 12 грудня минулого року. Перестав працювати зв’язок, інтернет, мобільний додаток і сайт компанії.
- Пізніше стало відомо, що хакери уразили кіберзахист українського оператора мобільного зв'язку "Київстар" через скомпрометований обліковий запис одного зі співробітників.