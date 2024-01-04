Боррель і МЗС Польщі погодилися з необхідністю підсилити Україну далекобійними ракетами

Топдипломат Євросоюзу Жозеп Боррель обговорив із польським міністром закордонних справ Радославом Сікорським посилення російських повітряних атак проти України.
Сторони погодилися підсилити військову підтримку України, в тому числі ракетами великої дальності. Про це Боррель написав у X.
"Ми погодилися з необхідністю посилення військової підтримки України, в тому числі ракетами великої дальності та зенітними ракетами", – сказав він.
- 29 грудня Росія завдала наймасованішого ракетного удару по Україні. Цілями стали військові, промислові й інфраструктурні об’єкти в Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі, Конотопі, Смілі й у Львові. Понад 50 загиблих, 127 поранених, протягом ліквідації наслідків і розбирання завалів число жертв, на жаль, може зростати. Противник витратив приблизно 1,3 млрд доларів, застосувавши 122 ракети різних типів і 36 ударних БпЛА: 90 Х-101 (стратегічна крилата ракета), вісім Х-22 "Буря" (надзвукова протикорабельна), п'ять Х-31 (тактична керована), Х-59 "Овод" (авіаційна ракета), 14 9в55 (ЗРК С-300), п'ять Х-47М2 "Кинджал" (гіперзвукова аеробалістична), 36 ударних БпЛА "Шахед-136". Докладно про цей удар покроково – в тексті Віктора Кевлюка.
- 2 січня росіяни повторили удар: випустили 99 ракет після 35 ударних БпЛА. Вранці РФ застосувала стратегічну авіацію – бомбардувальники Ту-95МС. 16 літаків вийшли на рубежі пуску близько 6.00 і запустили не менше 70 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. Із 07.30 було зафіксовано пуски десяти аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із винищувачів МіГ-31К. Також противник атакував із моря трьома крилатими ракетами "Калібр", а з півночі – 12-ма ракетами, які летіли по балістичній траєкторії типу Іскандер-М/С-300/С-400. з літаків тактичної авіації Су-35 застосовано чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П.
- На тлі ударів Німеччина сказала, що поки не планує надавати Україні далекобійні ракети Taurus.