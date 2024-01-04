Боррель і МЗС Польщі погодилися з необхідністю підсилити Україну далекобійними ракетами

Також сторони вважають, що українці повинні отримати більше зенітних ракет.

Топдипломат Євросоюзу Жозеп Боррель обговорив із польським міністром закордонних справ Радославом Сікорським посилення російських повітряних атак проти України.

Сторони погодилися підсилити військову підтримку України, в тому числі ракетами великої дальності. Про це Боррель написав у X.

"Ми погодилися з необхідністю посилення військової підтримки України, в тому числі ракетами великої дальності та зенітними ракетами", – сказав він.