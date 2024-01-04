Глава МЗС Польщі: Тільки українці мають право втомлюватися від війни

Радослав Сікорський виступив за посилення санкцій проти Росії та військову і фінансову підтримку України.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розкритикував так звану "втому від війни" в Україні і заявив, що лише українців мають право втомлюватися.

Про це йдеться в дописі Сікорського у фейсбуці.

"...Ми чуємо у ЗМІ, що в європейських країнах зростає «втома від війни». Чесно кажучи, я не розумію цієї фрази. Тільки українці мають право втомлюватися від війни, адже саме вони втрачають своїх близьких, будинки, квартири, а часто й усе своє життя. Українські воїни захищають незалежність Батьківщини. Вони борються за виживання нації та краще майбутнє для своїх близьких", - наголосив польський міністр.

Сікорський підкреслив, що підтримка українців - це не лише морально правильно, а відповідає національним інтересам. "Українські війська тримають агресора подалі від кордонів Євросоюзу. Можливий успіх Володимира Путіна не послабить його амбіцій. Навпаки, це буде сигнал Кремлю, що агресія окупається і що оголена сила є ефективним інструментом дій", - вважає польський міністр.

Він наголосив на необхідно посилити санкції проти Росії, аби не дати російському диктатору Володимирові Путіну виробляти нову зброю з контрабандних компонентів, а також поставити Києву ракети великої дальності для знищення російських командних центрів, боєприпасів. склади та бази, з яких їх запускаютьракети.

Також Сікорський відреагував на окремі заяви західних партнерів про обережну військову допомогу Україні, бо це начебто може призвести до "ескалації конфлікту".

"Прибічникам цієї тези я можу лише зауважити, що Європа є свідком найбільшої війни після розгрому нацистської Німеччини. Її ініціював російський президент, незважаючи на численні заклики та намагання західних політиків уникнути конфлікту. Чи може розумна людина, знаючи ці факти, повірити, що, обмеживши підтримку жертви, ми заспокоїмо агресора?", - резюмував глава польського МЗС.

Сікорський вважає також, що не можна погоджуватися на якісь територіальні поступки Росії, оскільки "той, хто був готовий пожертвувати життями сотень тисяч людей заради реалізації своїх амбіцій" не зможе задовольнитися "шматком території іншої країни".

"Ми повинні продовжувати надавати військову та фінансову підтримку, також звертаючись до російських активів, заморожених у наших країнах. За розруху в Україні колись комусь доведеться заплатити. І краще б це зробив винуватець цього нещастя... Я вважаю, що Росія повинна програти цю війну. Це в інтересах не лише України та решти демократичної Європи, а й самих росіян", - наголосив Сікорський.