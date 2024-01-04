У Львові завершують сканувати завали музею Шухевича - дані потрібні для трибуналу і майбутньої реставрації

4 січня експерти завершують сканування завалів знищеного росіянами музею Шухевича у Львові.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

За його словами, це потрібно для майбутньої реставрації та міжнародного трибуналу.

5 січня міські служби разом з фахівцями почнуть розбирати завали. Опісля влада планує оголосити архітектурний конкурс, н який прийматимуть заявки упродовж двох місяців.

За словами Садового, внаслідок ворожої атаки знищено 16 музейних експонатів, які входили до Музейного фонду України. "Кількасот музейних експонатів вдалося зберегти, їх було вивезено ще на початку повномасштабного вторгнення", - додав міський голова.

Садовий зазначив, що відбудовувати музей почнуть після війни. "Вже кілька меценатів звертались з пропозицією профінансувати відбудову. Дякуємо, що бережете історію, але сьогодні ці гроші треба витратити на армію", - зауважив очільник Львова.

1 січня в Білогорщі, що на околиці Львова, від падіння уламків російського безпілотника сталася пожежа в музеї Романа Шухевича. Будівлю повністю знищено, а з нею - і меморіальні речі, такі як стіл, фотель, фортепіано. Попередньо сума збитків поки що сягнула 2,5 мільйонів. Утім, близько 600 експонатів від початку повномасштабної війни перенесли в інше місце, тож вони у безпеці.

Хто такий Роман Шухевич