У Львові завершують сканувати завали музею Шухевича - дані потрібні для трибуналу і майбутньої реставрації

4 січня експерти завершують сканування завалів знищеного росіянами музею Шухевича у Львові.
Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.
За його словами, це потрібно для майбутньої реставрації та міжнародного трибуналу.
5 січня міські служби разом з фахівцями почнуть розбирати завали. Опісля влада планує оголосити архітектурний конкурс, н який прийматимуть заявки упродовж двох місяців.
За словами Садового, внаслідок ворожої атаки знищено 16 музейних експонатів, які входили до Музейного фонду України. "Кількасот музейних експонатів вдалося зберегти, їх було вивезено ще на початку повномасштабного вторгнення", - додав міський голова.
Садовий зазначив, що відбудовувати музей почнуть після війни. "Вже кілька меценатів звертались з пропозицією профінансувати відбудову. Дякуємо, що бережете історію, але сьогодні ці гроші треба витратити на армію", - зауважив очільник Львова.
- 1 січня в Білогорщі, що на околиці Львова, від падіння уламків російського безпілотника сталася пожежа в музеї Романа Шухевича. Будівлю повністю знищено, а з нею - і меморіальні речі, такі як стіл, фотель, фортепіано. Попередньо сума збитків поки що сягнула 2,5 мільйонів. Утім, близько 600 експонатів від початку повномасштабної війни перенесли в інше місце, тож вони у безпеці.
Хто такий Роман Шухевич
- Роман Шухевич - керівник Організації українських націоналістів з 1943 року і головнокомандувач Української повстанської армії з січня 1944-го до своєї загибелі в 1950 році.
- 22 січня 2010 року президент Віктор Ющенко удостоїв Романа Шухевича звання Героя України. 2 квітня 2010 року Донецький окружний адмінсуд позбавив Шухевича цього звання, оскільки він не був громадянином України. У серпні 2011 року Вищий адміністративний суд залишив це рішення чинним. У липні 2021 року в Верховну Раду внесли проєкт постанови про повернення Шухевичу звання Героя України. У багатьох українських містах є вулиця з його ім'ям.