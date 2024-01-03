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Київський театр «Золоті ворота» готує прем’єру за оповіданнями класиків 1920х

У постановці використали сюжети оповідань Миколи Хвильового, Валеріана Підмогильного, Майка Йогансена, Агатангела Кримського.

«LOVE REVOLUTION»
Фото: Дарʼя Ковбасюк acebook.theatre.zv
«LOVE REVOLUTION»

20-21 січня 2024 Київський академічний театр «Золоті ворота» покаже прем’єру постановки «LOVE REVOLUTION». Про це повідомила пресслужба театру.

Режисерка Наталія Сиваненко поєднала у виставі чотири твори українських класиків 1920-х років. Вона використала сюжети оповідань «Із Вариної біографії» Миколи Хвильового, «Дай Бог» Валеріана Підмогильного, «Рахунок» Майка Йогансена та «Виривки з мемуарів одного старого гріховоди» Агатангела Кримського. Слоганом вистави стала цитата з оповідання Агатангела Кримського: «організм пнеться до кохання».

«Оскільки це Розстріляне Відродження – хотілось нагадати глядачам, що вже 100 років тому ми мали дуже крутий ресурс і потенціал для сучасної філософії. Навмисне шукала твори класиків про молодих людей, які знаходяться в моменті відривання від батьківських наративів і формують власні принципи, свою мораль», – розповіла режисерка.

Театр визначив жанр вистави як “вечорниці анархічної молоді”: на тлі революційних подій герої проживають свою приватну революцію і шукають власні орієнтири.

«LOVE REVOLUTION»
Фото: Дарʼя Ковбасюк acebook.theatre.zv
«LOVE REVOLUTION»

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