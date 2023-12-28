На Херсонщині під час війни з Росією пошкоджено 166 унікальних культурних памʼяток, - ОВА

Внаслідок обстрілів та підтоплення у Херсонській області пошкоджено 166 унікальних культурних памʼяток.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
“Наше завдання – зберегти їх. Тому займаємося формуванням єдиної бази даних щодо злочинів РФ проти культурної спадщини”, - написав Прокудін.
Нагадаємо, внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС Будинок-музей художниці Поліни Райко, розташований в м. Олешки, опинився під водою.
Загалом підрив Каховської ГЕС поставив під загрозу сотні археологічних пам’яток.
- За період з 24 лютого 2022 року по 25 листопада 2023 року в Україні було зруйновано або пошкоджено 863 об’єкти культурної спадщини. Серед них 119 пам’яток національного значення, 674 - місцевого значення, і 70 щойно виявлених.
- Станом на 29 вересня 2023 року в Україні збитків внаслідок російських атак зазнали 1702 об’єкти культурної інфраструктури.