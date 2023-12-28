На Херсонщині під час війни з Росією пошкоджено 166 унікальних культурних памʼяток, - ОВА

Нагадаємо, внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС Будинок-музей художниці Поліни Райко , розташований в м. Олешки, опинився під водою.

“Наше завдання – зберегти їх. Тому займаємося формуванням єдиної бази даних щодо злочинів РФ проти культурної спадщини”, - написав Прокудін.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Внаслідок обстрілів та підтоплення у Херсонській області пошкоджено 166 унікальних культурних памʼяток.

Культурні памʼятки пошкоджені як внаслідок обстрілів, так і підтопленням.

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