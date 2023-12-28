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На Херсонщині під час війни з Росією пошкоджено 166 унікальних культурних памʼяток, - ОВА

Культурні памʼятки пошкоджені як внаслідок обстрілів, так і підтопленням.

На Херсонщині під час війни з Росією пошкоджено 166 унікальних культурних памʼяток, - ОВА
Фото: Національний центр «Український Дім»

Внаслідок обстрілів та підтоплення у Херсонській області пошкоджено 166 унікальних культурних памʼяток. 

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Наше завдання – зберегти їх. Тому займаємося формуванням єдиної бази даних щодо злочинів РФ проти культурної спадщини”, - написав Прокудін. 

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Нагадаємо, внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС Будинок-музей художниці Поліни Райко, розташований в м. Олешки, опинився під водою. 

Загалом підрив Каховської ГЕС поставив під загрозу сотні археологічних пам’яток.

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