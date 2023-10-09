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Внаслідок російських ударів в Україні постраждали більше 1700 об’єктів культурної інфраструктури

Майже половина серед постраждалих об’єктів культурної інфраструктури - клубні заклади.

Внаслідок російських ударів в Україні постраждали більше 1700 об’єктів культурної інфраструктури
Фото: Пресслужба Мінкультури

Станом на 29 вересня 2023 року в Україні збитків внаслідок російських атак зазнали 1702 об’єкти культурної інфраструктури.

Про це повідомила пресслужба Мінкультури.

Найбільше постраждала культурна інфраструктура у Донецькій, Херсонській, Харківській, Київській, Миколаївській, Луганській та Запорізькій областях.

Майже половина серед постраждалих об’єктів культурної інфраструктури - клубні заклади, їх нараховується 841 одиниця або 49%.

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Також постраждали:

  • бібліотеки – 601; 
  • заклади мистецької освіти – 131;
  • музеї та галереї – 99;
  • театри та філармонії – 30. 

Уточнюється, що пошкоджень і руйнувань зазнали об’єкти культурної інфраструктури на території 262 територіальних громад, зокрема: у Донецькій (82%), Сумській (53%), Харківській (52%), Чернігівській (46%), Херсонській (43%), Луганській (42%), Миколаївській (42%), Запорізькій (36%), Київській (26%), Дніпропетровській (19%), Житомирській (12%), Одеській (8%), Хмельницькій (8%), Черкаській (5%), Львівській (4%), Вінницькій (3% ), Закарпатській (2%), Полтавській (2%) областях та м. Києві.

Як раніше повідомлялось, місія ЮНЕСКО підготує всеосяжний звіт про шкоду, завдану ракетними ударами Росії всесвітній спадщині в Одесі.

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