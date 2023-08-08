Звіт ЮНЕСКО про шкоду від російських ударів по Одесі можуть використати у МКС

Місія ЮНЕСКО підготує всеосяжний звіт про шкоду, завдану ракетними ударами Росії всесвітній спадщині в Одесі. Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики України.

Як зазначила на брифінгу голова Бюро ЮНЕСКО в Україні К’яра Децці Бардескі, завданням місії було провести комплексну технічну оцінку шкоди, завданої культурним та релігійним цінностям в період з 20 липня по 23 липня. Це включало інвентаризацію та документування обʼєктів, оцінку структурної цілісності та візуальний огляд стійкості будівель для визначення ступеня їх пошкодження.

Фахівці відвідали понад 50 будівель зі складними пошкодженнями, деякі з яких мали до 60-80% пошкоджень. Вони демонтують їх поточний для плану збереження і відновлення будівель, а також відцифровують сильно пошкоджені будівлі, зокрема Спасо-Преображенський собор та Будинок вчених.

Очільниця Бюро ЮНЕСКО також повідомила, що організація мобілізувала термінове фінансування для перших робіт через фонд для надзвичайних ситуацій, який забезпечується різними донорами.

Місія підготує всеосяжний звіт для зустрічі країн-учасниць Гаазької конвенції у грудні. Цей звіт може бути використаний як доказ в міжнародних судах.

“ЮНЕСКО не має мандату для розслідування. Натомість детальне документування ЮНЕСКО може бути застосовне відповідними органами. Були приклади цього в минулому, зокрема у випадку завдання шкоди спадщині в Тімбукту, Малі, в 2013 році. Документація ЮНЕСКО була використана Міжнародним кримінальним судом для розслідування”, − заявила К’яра Децці Бардескі.

Нагадаємо, під час обстрілів 19-23 липня в Одесі було пошкоджено будівлі трьох музеїв, також частково зруйнований Спасо-Преображенський кафедральний собор.

За попередніми оцінками, пошкоджено 29 пам’яток культурної спадщини національного та місцевого значення. Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури засудила атаку росіян проти культурної спадщини в Одесі, включно з об'єктами Всесвітньої спадщини і заявила, що направить комісію для оцінки збитків.