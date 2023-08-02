Обрядовий напій “Варена” з Сумщини внесли до переліку нематеріальної культурної спадщини

Мінкультури та інформаційної політики (МКІП) додало технологію приготування обрядового напою “Варена” в селі Боромля Сумської області до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

У селі Боромля Тростянецького району Сумської області цей напій готують щороку на дні, присвячені поминанню померлих. Такі поминання відбуваються в першу та другу неділю після Великодня.

Для приготування обрядового напою “Варена” потрібні наступні складники:

2 л води;

100 г цукру;

200 г сушених вишень (можна використовувати свіжі або мерзлі ягоди);

200 г сушених ягід смородини;

гілочка м’яти;

листочки смородини;

1-2 ст. ложки меду;

стручок червоного перцю.

2 л води кип'ятять, додають цукор, ягоди, м'яту, листочки смородини та мед. Напій варять 20 хвилин. До готової вареної кладуть стручок червоного перцю, який тримають, поки не буде відчутною гіркота на смак. Після цього перець виймають з напою. Перед вживанням варену проціджують та охолоджують.

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