Вибори під час великої війни. Навесні чи восени 2024 року?
Вибори під час великої війни. Навесні чи восени 2024 року?
Нації на війні. Американський досвід і українська реальність
Нації на війні. Американський досвід і українська реальність
Понад 80 людей постраждали внаслідок ворожої ракетної атаки на Кривий Ріг, – ОВА
Понад 80 людей постраждали внаслідок ворожої ракетної атаки на Кривий Ріг, – ОВА
Поліція встановила, хто зняв момент прильоту у Кривому Розі
Поліція встановила, хто зняв момент прильоту у Кривому Розі
Депутатам Київради оголосили підозри в ухилянні від військової служби
Депутатам Київради оголосили підозри в ухилянні від військової служби
Російські олігархи постачають “добровольців” на фронт, війну фінансує 81 мільярдер РФ, − ЗМІ
Російські олігархи постачають “добровольців” на фронт, війну фінансує 81 мільярдер РФ, − ЗМІ
Погана тактика та брак координації. Що іноземні аналітики побачили у Приазов’ї?
Погана тактика та брак координації. Що іноземні аналітики побачили у Приазов’ї?
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Найбільші Telegram-канали: як вони пов’язані з нардепами і хто є містком для російського контенту?
Найбільші Telegram-канали: як вони пов’язані з нардепами і хто є містком для російського контенту?
ГоловнаКультура

Обрядовий напій “Варена” з Сумщини внесли до переліку нематеріальної культурної спадщини

Цей напій готують щороку на дні, присвячені поминанню померлих. 

Обрядовий напій “Варена” з Сумщини внесли до переліку нематеріальної культурної спадщини
Фото: Пресслужба МКІП

Мінкультури та інформаційної політики (МКІП) додало технологію приготування обрядового напою “Варена” в селі Боромля Сумської області до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики. 

У селі Боромля Тростянецького району Сумської області цей напій готують щороку на дні, присвячені поминанню померлих. Такі поминання відбуваються в першу та другу неділю після Великодня. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Для приготування обрядового напою “Варена” потрібні наступні складники:

  • 2 л води;
  • 100 г цукру;
  • 200 г сушених вишень (можна використовувати свіжі або мерзлі ягоди);
  • 200 г сушених ягід смородини;
  • гілочка м’яти;
  • листочки смородини;
  • 1-2 ст. ложки меду;
  • стручок червоного перцю.

2 л води кип'ятять, додають цукор, ягоди, м'яту, листочки смородини та мед. Напій варять 20 хвилин. До готової вареної кладуть стручок червоного перцю, який тримають, поки не буде відчутною гіркота на смак. Після цього перець виймають з напою. Перед вживанням варену проціджують та охолоджують.

Раніше Міністерство культури та інформаційної політики (МКІП) додало Буковинський урочистий вінок з ковилою до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies