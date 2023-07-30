У Києві на монументі "Батьківщина-мати" розпочалися роботи з демонтажу радянського герба.

Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики.

"На монументі «Батьківщина-мати» розпочалися роботи з демонтажу радянського герба в межах проєкту «Тризуб Батьківщини». До Дня Незалежності, 24 серпня, монумент офіційно отримає новий символ — український тризуб", - йдеться у повідомленні.

Фото: МКІП

Нагадаємо, що монумент "Батьківщина-мати" у Києві перейменують на "Україна-мати".

Він розташований на території Національного музею історії України у Другій світовій війні. Вважається найвищою скульптурою у Європі.

Незважаючи на те, що пам'ятник пов'язаний з комуністичним режимом, його вирішили не демонтувати. Ще у 2016 році повідомлялося, що зі щита скульптури планують прибрати герб СРСР.

У липні минулого року Мінкультури запустило опитування щодо долі гербу. Серед запропонованих відповідей були такі варіанти: залишити все як є; зняти радянський герб і залишити щит чистим; замінити на Тризуб – Державний Герб України. В опитуванні у додатку "Дія" взяло участь близько 780 тис. людей. 85% відсотків проголосували за заміну гербу СРСР на тризуб.

До 24 серпня 2023 року герб СРСР мають замінити на герб України. За словами міністра культури, вартість проєкту становитиме 28 млн грн, і на його реалізацію не використовуватимуть бюджетних коштів.