Греція буде допомагати у відновленні пошкоджених росіянами одеських памʼяток архітектури

Особливо це стосується будинків з грецькою історією.

Греція буде допомагати у відновленні памʼяток архітектури, які постраждали внаслідок російських атак на Одесу.

Про це повідомила пресслужба Одеської мерії.

“Греція засуджує атаки по історичному центру Одеси, що знаходиться під захистом ЮНЕСКО”, - повідомив Генеральний Консул Греції в Одесі Дімітріос Дохтсіс.

Він додав, що Греція приділить особливу увагу відновленню будинків з грецькою історією, а саме будинку Папудової та будинку Родоканакі.

Нагадаємо, 23 липня ворог вдарив по Одесі ракетами різних видів базування – "Калібрами", "Оніксами", Х-22, "Іскандер-К" та "Іскандер-М". Загалом росіяни випустили по місту 19 ракет, девʼять із них знищили сили ППО. Унаслідок обстрілу було пошкоджено 61 будівлю, зокрема 146 квартир.

Також пошкоджено 29 пам’яток культурної спадщини національного та місцевого значення. Серед них – Свято-Преображенський кафедральний собор. В Одеській єпархії УПЦ повідомили про пряме влучання у центральний вівтар, внаслідок чого частково зруйновано будівлю собору, перекриття трьох нижніх поверхів, значно пошкоджено внутрішнє оздоблення та ікони. Повністю знищено службові приміщення нижньої частини собору.