Померла ірландська співачка Шинейд О'Коннор

У Шинейд О’Коннор залишилося троє дітей та онук.

У віці 56 років померла ірландська співачка, одна з найвідоміших вокалісток 1990-х років Шинейд О'Коннор.

Про це повідомляє The Irish Times.

Шинейд О'Коннор випустила 10 студійних альбомів.

В 1990 році за версією Billboard Music Awards її пісня Nothing Compares 2 U була названа світовим синглом номер один.

У пані О’Коннор залишилося троє дітей та онук.

Як раніше повідомлялось, ірландська співачка Шинейд О'Коннор оголосила, що перейшла в іслам.

Як вона висловилася, для неї це стало "природним завершенням її богословських досліджень". За словами О'Коннор, будь-яка розумна людина, що вивчає теологію, повинна рано чи пізно прийти до ісламу.

Співачка змінила ім'я на Магду Давітт і зараз зробила це знову - тепер її звуть Шухада Давітт.