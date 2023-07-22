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Внаслідок російського обстрілу Костянтинівки загинув поліцейський Михайло Грицак

У загиблого залишилися батьки, дружина та 11-річна донька.

Внаслідок російського обстрілу Костянтинівки загинув поліцейський Михайло Грицак
Михайло Грицак
Фото: МВС України

Внаслідок російського обстрілу Костянтинівки Донецької області загинув поліцейський Михайло Грицак. Йому було 37 років.

Про це повідомляє МВС України. 

“Життя старшого інспектора сектору кадрового забезпечення Краматорського районного управління поліції Михайла Грицака обірвалося під час служби біля рідної Костянтинівки. У загиблого залишилися батьки, дружина та 11-річна донька”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Михайло Грицак після служби в ЗСУ вирішив обрати професію правоохоронця. Десять років співробітник поліції дбав про безпеку та захищав громадян. З повномасштабним вторгненням Росії Михайло відправив сім’ю до безпечного місця, а сам залишився допомагати цивільним мешканцям біля лінії фронту. Виїжджав на місця ракетних ударів, під обстрілами документував воєнні злочини росіян.

Нагадаємо, вночі 21 липня росіяни обстріляли приватний сектор Костянтинівки. Від влучання снаряду загинули чоловік та дружина, 57 та 50 років. На момент обстрілу вони спали. Також пошкоджено близько 20 домоволодінь, дорожнє покриття та газопровід.

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