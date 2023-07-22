Окупанти кажуть, що сам Бородай та водій не постраждали, а поранення отримали двоє бойовиків на задньому сидінні.

Під Бахмутом депутат Держдуми РФ Олександр Бородай потрапив під обстріл.

Про це повідомив громадський діяч, блогер та волонтер Сергій Стерненко.

“Біля Бахмута під танковий обстріл потрапив депутат госдуми і окупант Бородай. На жаль, вижив”, – написав Сергій Стерненко.

Він також зауважив, що у 2014 році саме Бородай разом з Гіркіним керував російськими формуваннями у Донецьку.

Зазначимо, з 16 травня по 7 серпня 2014 Бородай був “прем'єр-міністром” терористичної організації “ДНР”. У тому ж році кілька місяців був головним радником і замісником представника “ради міністрів ДНР” Олександра Захарченка.

Доповнено. Окупанти кажуть, що сам Бородай та водій не постраждали, а поранення отримали двоє бойовиків на задньому сидінні.

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ ліквідували російського “воєнкора”-пропагандиста Ростислава Журавльова. Крім того, поранення отримали ще декілька представників російських пропагандистських ресурсів.