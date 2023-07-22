Під Бахмутом депутат Держдуми РФ Олександр Бородай потрапив під обстріл.
Про це повідомив громадський діяч, блогер та волонтер Сергій Стерненко.
“Біля Бахмута під танковий обстріл потрапив депутат госдуми і окупант Бородай. На жаль, вижив”, – написав Сергій Стерненко.
Він також зауважив, що у 2014 році саме Бородай разом з Гіркіним керував російськими формуваннями у Донецьку.
Зазначимо, з 16 травня по 7 серпня 2014 Бородай був “прем'єр-міністром” терористичної організації “ДНР”. У тому ж році кілька місяців був головним радником і замісником представника “ради міністрів ДНР” Олександра Захарченка.
Доповнено. Окупанти кажуть, що сам Бородай та водій не постраждали, а поранення отримали двоє бойовиків на задньому сидінні.
Нагадаємо, нещодавно ЗСУ ліквідували російського “воєнкора”-пропагандиста Ростислава Журавльова. Крім того, поранення отримали ще декілька представників російських пропагандистських ресурсів.