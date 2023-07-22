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Під Бахмутом депутат Держдуми РФ Бородай потрапив під обстріл (уточнено)

Окупанти кажуть, що сам Бородай та водій не постраждали, а поранення отримали двоє бойовиків на задньому сидінні.

Під Бахмутом депутат Держдуми РФ Бородай потрапив під обстріл (уточнено)
Фото: Telegram/Sternenko

Під Бахмутом депутат Держдуми РФ Олександр Бородай потрапив під обстріл. 

Про це повідомив громадський діяч, блогер та волонтер Сергій Стерненко. 

“Біля Бахмута під танковий обстріл потрапив депутат госдуми і окупант Бородай. На жаль, вижив”, – написав Сергій Стерненко.

Він також зауважив, що у 2014 році саме Бородай разом з Гіркіним керував російськими формуваннями у Донецьку.

Зазначимо, з 16 травня по 7 серпня 2014 Бородай був “прем'єр-міністром” терористичної організації “ДНР”. У тому ж році кілька місяців був головним радником і замісником представника “ради міністрів ДНР” Олександра Захарченка. 

Доповнено. Окупанти кажуть, що сам Бородай та водій не постраждали, а поранення отримали двоє бойовиків на задньому сидінні. 

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ ліквідували російського “воєнкора”-пропагандиста Ростислава Журавльова. Крім того, поранення отримали ще декілька представників російських пропагандистських ресурсів.

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