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Телеканал Deutsche Welle повідомив про поранення їхнього оператора російськими касетними боєприпасами на Донеччині

Знімальна група Deutsche Welle вела репортаж про тренування бійців ЗСУ. Повідомляється про одного загиблого бійця ЗСУ та ще декількох поранених військових.

Телеканал Deutsche Welle повідомив про поранення їхнього оператора російськими касетними боєприпасами на Донеччині
Фото: DW

Внаслідок російського обстрілу касетними боєприпасами тренувального майданчика українських військовослужбовців у місті Дружківка Краматорського району Донецької області у суботу, 22 липня, отримав поранення оператор медіакомпанії Deutsche Welle Євген Шилко.

Про це йдеться на сайт DW. 

Атака сталася за 23 кілометри від лінії фронту, о 12:10 за місцевим часом, коли знімальна група DW вела репортаж про підготовку українських військових. Під час обстрілу один службовець ЗСУ загинув, ще декілька отримали серйозні поранення.

Наразі Євген Шилко перебуває в українській лікарні, його стан оцінюється як стабільний. Автомобіль, яким пересувалися журналісти, також отримав пошкодження. За попередніми даними, метою російського обстрілу був тренувальний майданчик українських військових.

"Журналісти щодня ризикують життям, висвітлюючи російську агресивну війну", – констатував гендиректор DW Петер Лімбург.

"Ми знімали українську армію під час тренування у стрільбі по мішенях, як раптом почули кілька вибухів. Ми лягли, послідували нові вибухи, ми побачили, що люди поранені. Згодом українська армія підтвердила, що нас обстріляли касетними боєприпасами", - розповів кореспондент DW Матіас Белінгер.

Нагадаємо, Росія вже давно використовує касетні боєприпаси у війні проти України. Зокрема, відомі чисельні випадки застосування російськими окупантами касетних боєприпасів по цивільних об’єктах Харкова. 

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