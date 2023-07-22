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Дві шахти на Донеччині знеструмлені через обстріли росіян

Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Дві шахти на Донеччині знеструмлені через обстріли росіян
Фото: Ігор Чайка / Facebook

Без електроживлення через обстріли залишилися дві вугільні шахти в Донецькій області.

Про це повідомило Міністерство енергетики України.

Співробітники знеструмлених шахт деякий час були заблоковані, але пізніше шахтарів успішно вивели на поверхню. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Уже звично залишається без світла через обстріли частина споживачів у прифронтових і прикордонних областях: Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській. Крім того, частина споживачів у Дніпропетровській, Одеській та Сумській областях залишилася без світла через технологічні порушення.

Водночас енергетикам вдалося заживити ще понад 800 споживачів Херсона, відключених через підтоплення внаслідок підриву росіянами греблі Каховської ГЕС, тож кількість знеструмлених від споживачів у Херсоні знизилась до 12 тис. Після затоплення повідомлялося про 15 тис. знеструмлених споживачів.

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Нагадаємо, що 14 липня через російські обстріли світло зникло у майже 40 населених пунктах Донеччини і Чернігівщини.

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