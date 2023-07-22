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Окупанти вивезли 100 дітей з Херсонщини до РФ

Дітям будуть проводити лекції про “СВО”.

Окупанти вивезли 100 дітей з Херсонщини до РФ
Фото: Facebook/Aris Messinis

Росіяни вивезли з тимчасово окупованого Каланчака Херсонської області сто дітей нібито до санаторію у російському Саранську.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що сто українських дітей відправили у табори в Росії для участі в "культурно-освітніх заходах". Дітей вивезли з тимчасово окупованого Каланчака до санаторію "Лісова казка" у Саранську (Мордовія, Росія). 

"Дітям будуть проводити лекції про "СВО", їх російську приналежність й викладання псевдоісторії в путінському варіанті. Також перед дітьми будуть виступати російські "актори" й проводити навчання російської літератури", - вказують у Центрі нацспротиву. 

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Раніше ЗМІ повідомляли, що Саудівська Аравія та Туреччина намагаються домовитися про повернення українських дітей, яких викрали та депортували до Російської Федерації.

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