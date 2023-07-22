Головне за ніч та ранок. Субота, 22 липня

Уночі 22 липня російські окупанти атакували нашу державу з південно-східного напрямку п’ятьма ударними дронами "Shahed-136/131", повідомляють Повітряні сили України.

Усі дрони-камікадзе вдалося знищити.

Крім того, упродовж минулої доби, 21 липня, протиповітряна оборона ліквідувала дев’ять розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що ворог зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – минулої доби там відбулось понад 40 бойових зіткнень.

Окупанти завдали 16 ракетних, понад 20 авіаційних ударів та здійснили 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед дітей та дорослого населення, руйнувань та пошкоджень зазнали пункти зберігання зерна на півдні України, промислові об’єкти, знищено та пошкоджено понад 70 цивільних житлових будинків та іншу інфраструктуру.

Сили оборони України продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках і закріплюються на досягнутих рубежах.

Українська авіація за минулу добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і три - по зенітно-ракетних комплексах ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки росіян, п'ять артилерійських засобів на вогневих позиціях та станцію РЕБ ворога.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 22 липня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що українські захисники ліквідували ще 640 російських окупантів, 7 танків, 16 бойових броньованих машин та 19 артилерійських систем. Таким чином станом на 22 липня втрати ворожої армії сягнули близько 241330 осіб.

Про інші втрати противника – в новині.

За 21 липня росіяни вбили шістьох жителів Донеччини, повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Четверо загинули в Нью-Йорку, двоє - у Дружбі.

Ще 5 людей за добу дістали поранення.

У Донецькій обласній прокуратурі зазначили, що напередодні ввечері близько 19:05 загарбники обстріляли селище Ньо-Йорк авіабомбами ФАБ-250.

Росіяни вночі та зранку 22 липня чотири рази обстріляли Сумщину, зафіксовано 14 вибухів.

"Вночі та вранці ворог здійснив 4 обстріли прикордонних громад, зафіксовано 14 вибухів. Обстрілів зазнали 4 населених пункти у 4 територіальних громадах: Білопільській, Великописарівській, Середино-Будській, Шалигинській", - йдеться в повідомленні Сумської ОВА.

Уточнюється, що ворог бив з мінометів (10 вибухів), СПГ (4 вибухи) та стрілецької зброї.

За попередніми даними, обійшлося без людських втрат та руйнувань інфраструктури.

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