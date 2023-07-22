Повітряні сили України знищили п'ять "шахедів" і дев'ять розвідувальних БпЛА ворога

Уночі 22 липня російські окупанти атакували нашу державу з південно-східного напрямку п’ятьма ударними дронами "Shahed-136/131".

Про це повідомляють Повітряні сили України.

Усі дрони-камікадзе вдалося знищити.

Крім того, упродовж минулої доби, 21 липня, протиповітряна оборона ліквідувала дев’ять розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня.

"За поточну та минулу добу авіація Повітряних Сил завдала понад 25 групових авіаційних ударів по російських окупантах", - підкреслили військові.

Нагадаємо, напередодні ввечері росіяни обстріляли з артилерії Нікополь і атакували Дніпропетровщину безпілотником. Його вдалося збити. А вдень того ж дня окупанти дронами область. Один літальний апарат знищили.