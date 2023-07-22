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Суд зобов'язав УПЦ МП звільнити церкву на Київщині

Мінкультури виступало у цій справі третьою особою на стороні Заповідника.

Суд зобов'язав УПЦ МП звільнити церкву на Київщині
Фото: http://perejaslav.org.ua/

Суд зобов'язав УПЦ МП звільнити приміщення Михайлівської церкви у Київській області.

Про це повідомила пресслужба Мінкультури.

“Своїм рішенням суд задовольнив позов Заповідника та зобов'язав Релігійну громаду УПЦ звільнити приміщення Михайлівської церкви”, - йдеться у повідомленні.

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Уточнюється, що 20 липня Господарський суд Київської області ухвалив рішення за позовом Національного історико-етнографічного заповідника Переяслав до Релігійної громади УПЦ Свято-Михайлівської парафії Переяслав-Хмельницький Київської області.

У цій справі третьою особою на стороні Заповідника виступило Мінкультури та інформаційної політики України.

Нагадаємо, нещодавно суд відхилив апеляційну скаргу УПЦ МП стосовно Києво-Печерської лаври: представники московського патріархату не мають права перешкоджати роботі комісії Мінкультури на території Лаври.

4 липня представники московського патріархату не дали Комісії Національного заповідника перевірити та опечатати вивільнені корпуси на території Нижньої лаври. В.о. голови заповідника заявив, що керівництво тепер вимушене звернутись до правоохоронців, щоб держава змогла використовувати це майно за призначенням.

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