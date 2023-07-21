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Міністр культури Олександр Ткаченко написав заяву про відставку

Ткаченко вважає, що кошти на культуру під час війни не менш важливі, ніж на дрони.

Міністр культури Олександр Ткаченко написав заяву про відставку
Фото: Макс Требухов

Ввечері 20 липня очільник Мінкультури Олександр Ткаченко приніс голові уряду Денису Шмигалю заяву про відставку “через хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни”.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

“Культура під час війни важлива, бо це війна не тільки за території, а за людей, а люди - це наша памʼять, історія, мова, творчість попри війну, спадщина і минуле заради майбутнього”, - написав Ткаченко. 

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Він наголосив, що і приватні, і бюджетні кошти на культуру під час війни не менш важливі, ніж на дрони. 

“Культура це щит нашої ідентичності і наших кордонів. І це принципова моя позиція проти інших”, - підсумував Ткаченко.

Нагадаємо, 20 липня президент Зеленський попросив Дениса Шмигаля розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка. Також Зеленський запропонував Шмигалю знаходити позабюджетні кошти на проекти, які зараз справді потрібні.

Раніше стало відомо, що Державне підприємство “Мультимедійна платформа іномовлення України” виділяє 33 млн гривень на серіал з робочою назвою “Інгулець” компанії “Прототип продакшн” ведучого “1+1” Юрія Горбунова. 

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