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Голлівудські студії кажуть, що перед страйком пропонували акторам виплати в $1 млрд

Альянс виробників кіно і телебачення заявив, що SAG-AFTRA “продовжує неправильно характеризувати переговори”.

Голлівудські студії кажуть, що перед страйком пропонували акторам виплати в $1 млрд
Фото: EPA/UPG

Великі кіно- та телестудії запропонували голлівудським акторам понад 1 мільярд доларів компенсації та підвищених пільг перед тим як гільдія американських акторів SAG-AFTRA оголосила минулого тижня страйк.

Про це пише Reuters з посиланням на групу, яка представляє медіакомпанії.

Альянс виробників кіно і телебачення (AMPTP), який веде переговори від імені Netflix, Walt Disney, Warner Bros Discovery та інших, заявив, що SAG-AFTRA “продовжує неправильно характеризувати переговори”.

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SAG-AFTRA оголосила страйк минулого четверга після того, як профспілкові перемовники заявили, що не змогли досягти угоди зі студіями щодо нового трирічного контракту з більшими перевагами та обмеженнями на використання їхніх зображень штучним інтелектом.

“Угода, від якої SAG-AFTRA відмовилася 12 липня, передбачає підвищення зарплати, пенсійних внесків і внесків на охорону здоров’я, а також залишкове підвищення, і включає перші у своєму роді засоби захисту протягом трирічного терміну дії, зокрема безпосередньо з приводу штучного інтелекту”, − йдеться в заяві AMPTP.

Фото: EPA/UPG

Раніше у понеділок SAG-AFTRA, що представляє понад 160 000 акторів, каскадерів та інших осіб, опублікувала докладний список своїх пропозицій та відповідей студіям під заголовком “Ми виборюємо нашу професію”.

Профспілка, зокрема, вимагає підвищення загальної заробітної плати на 11% у перший рік дії контракту, щоб компенсувати інфляцію. Студії у відповідь запропонували 5%.

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, рішення про страйк профспілка прийняла вперше за 43 роки, після невдалих переговорів зі студіями щодо використання стимінгових платформ та штучного інтелекту. Обидві профспілки (акторів та сценаристів) страйкують разом вперше за 63 роки. 14 липня актори приєдналися до пікетів сценаристів у Нью-Йорку, Лос-Анджелесі та десятках інших американських міст, де проходять зйомки сценарних ТБ-шоу та фільмів. Це може спричинити остаточну зупинку американського кіно- та телевізійного бізнесу, вартість якого складає 134 мільярди доларів. 

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