На Львівщині демонтували “вічний вогонь”

Ще один “рудимент тоталітаризму” демонтували на Стрийщині.

У Золочеві Львівської області демонтували “вічний вогонь”.

Про це повідомив депутат Львівської облради Захар Миляник.

“Місцева влада демонтувала сьогодні барельєф і цей дивний рудимент тоталітаризму. Щоб нікому не чесалися руки ще щось там вшановувати на так званий день їхньої перемоги”, – написав він.

Депутат облради додав, що у с. Подорожнє Журавненської селищної ради Стрийського району демонтували ще один пам'ятник радянському солдату.

До кінця 2023 року заплановано повністю очистити Львівщину від “ідолів радянського минулого”.

Нагадаємо, герб СРСР замінять на герб України на монументі "Батьківщина-Мати" в Києві до 24 серпня 2023 року.