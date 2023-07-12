Герберт Макмастер. «Поля битв». Уривок

У видавництві “Наш Формат” вийшла друком книжка «Поля битв. Боротьба за захист вільного світу» Герберта Макмастера, американського генерал-лейтенанта і радника президента США з нацбезпеки. На її сторінках він щиро підтримує українців, докладно аналізує «російську війну нового покоління», експансіоністську політику Китаю, проксівійни Ірану, ситуацію на Близькому Сході, в Афганістані та Східній Азії. Також відверто говорить про помилки НАТО і США протягом останніх десятиліть і розмірковує, як подолати проблеми світової безпеки, захистити свободу і приборкати тиранію. Це видання також містить передмову, яку генерал написав спеціально для українських читачів.

Фото: Наш Формат

Розколоти суспільство через соцмережі

Більшість аналітиків дійшла висновку, що 2016 року Росія намагалася вплинути на результат президентських виборів у США. Але, визнаючи обмеженість своїх спромог, зосередилася насамперед на поляризації американського політичного життя та підриві довіри до демократичних принципів, інституцій та процесів. І це їй удалося.

За два роки до того Кремль почав інтенсивніше використовувати інтернет для посилення політичного та соціального розбрату в США. Він відпрацював навички на попередніх спробах, і 2016 року склались ідеальні умови для його відточених кампаній впливу за допомогою кіберзасобів.

Агенція інтернет-досліджень (АІД), ширма ГРУ, розгорнула винайдену в США екосистему соціальних мереж проти американського народу, його демократичної системи та спільної ідентичності. АІД використовувала фейсбук (разом з інстаграмом), твіттер, гугл (з ютубом, гугл+, джимейлом і гуглвойсом), реддіт, тамблр, мідіум, вайн і мітап для розміщення певної інформації або розкрутки осіб, яких не існує. Російські агенти навіть використовували музичні програми й ігри на кшталт Pokémon Go, щоб підсилити певні теми та повідомлення.

АІД максимально розкрила потенціал опцій фейсбуку, включно з «рекламою», «сторінками», «подіями», «месенджером» і навіть «наліпками». Сукупно Агенція інтернет-досліджень охопила 126 мільйонів людей у фейсбуку, розмістила 10,4 мільйона повідомлень у твіттері, завантажила понад 1000 відео на ютуб і сконтактувала з понад 20 мільйонами користувачів в інстаграмі.

АІД працювала наполегливо та різнобічно. Вона використовувала уразливі місця інформаційної екосистеми США, щоб зіграти на розділеності суспільства. Фейсбук та інстаграм стали ідеальними платформами для постійних повідомлень, що наголошували на спірних питаннях. Агенти культивували міцні зв’язки в групах соціальних мереж за допомогою націленого на схвалення контенту. Вони також розміщували там контент, призначений для приведення груп до крайніх позицій, іноді викликаючи протистояння учасників між собою або із членами інших груп.

Деякий контент, створений АІД, мав зорганізувати підтримку сприятливої для Росії політики США, наприклад виведення американських військ із Сирії чи Афганістану. Російські агенти вербували свідомих і несвідомих американських користувачів.

АІД та її куратори за допомогою «ферм кліків» у твіттері спрямовували реакції на поточні події так, щоб популяризувати радикальні ідеї, привертати до них увагу. Для критично важливих питань АІД творила «медійні міражі» — пов’язані між собою екосистеми, які оточували аудиторію какофонією маніпульованого контенту. ГРУ використовувало найефективніші практики цифрового маркетингу, періодично оновлюючи логотипи й оформлення сторінок.

Російські маніпуляції ефективно працювали завдяки бізнес-моделям власників соціальних мереж, їхній сліпій жадібності та вузькому фокусові на функціональних можливостях без особливої уваги до того, як їхню платформу можна використовувати з нечестивою метою.

Хоча російська дезінформація демонструвала явну симпатію до Дональда Трампа та узгоджені зусилля щодо дискредитації Гілларі Клінтон, більшість матеріалів концентрувались на конфліктних соціальних питаннях, таких як імміграція, контроль над зброєю та расові проблеми.

Головним для АІД було розпалювати міжрасове протистояння, що вона робила, акцентуючи на контенті про загони самооборони білих, одночасно створюючи контент для темношкірої аудиторії, який підкреслював жорстоке поводження поліції з чорношкірими американцями. Для цього у вересні 2015 року АІД почала створювати відео. З 1107 сюжетів на 17 каналах більшість контенту, неймовірні 1063 відео на 10 каналах, були пов’язані з кампанією Black Lives Matter (BLM, «Життя чорних мають значення») та із жорстокістю поліції.

АІД навіть намагалася скористатися расовими й антиімміграційними настроями для підтримки маргінальних груп, які виступають за відокремлення Техасу і Каліфорнії від Сполучених Штатів, застосовуючи ту саму методичку, якою російські агенти користувалися для підтримки руху за Brexit (кульмінацією котрого став вихід Великої Британії з Європейського Союзу).

Цілком імовірно, що ГРУ видобуло цю методичку з архівів КДБ. У 1928 році очолюваний СРСР Комінтерн (Комуністичний інтернаціонал) — організація, заснована для поширення комуністичних революцій у всьому світі, — планував вербувати чорношкірих Півдня виступати за «самовизначення в Чорному поясі».

У 1930 році Комінтерн зініціював операцію з популяризації ідеї про створення окремої держави чорношкірих на Півдні, яка поширила б комуністичні революційні настрої на Північну Америку.

Для конспірації АІД використовувала фальшиві самоназви, запозичені з уже наявних назв організацій, і створювала сторінки начебто як відгалуження реальних груп, як-от «Об’єднані мусульмани Америки» та «Чорна зброя має значення». Кремль докладав усіх зусиль для досягнення своїх цілей, навіть вербував американців для просування повідомлень, які підтримувала Росія, у соціальних мережах та для фізичної участі в політичних мітингах.

Герберт Макмастер — генерал-лейтенант сухопутних військ Збройних сил США (у відставці). Радник з національної безпеки президента США Дональда Трампа у 2017– 2018 роках. Має 34 роки військового стажу. Удостоєний Срібної зірки, однієї з найвищих бойових нагород США.