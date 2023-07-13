В Литві покажуть мультфільм “Мавка. Лісова пісня”

Український мультфільм “Мавка. Лісова пісня” мешканці Литви зможуть побачити у кінотеатрах.

Про це повідомила пресслужба Держкіно.

Зазначається, що покази мультфільму розпочнуться 15 липня 2023 року в усіх кінотеатрах країни.

Також у Литві відбудуться спеціальні покази мультфільму українською. Їх транслюватимуть у найбільших кінотеатрах, зокрема Forum Cinemas, Apollo, Cinamon, Multikino, Pasaka, Spindulys та Atlantis.

Нагадаємо, “Мавка. Лісова пісня” стала популярнішою за “Аватара”, обійшовши другу частину всесвітньо відомого хіта за кількістю проданих квитків у локальному прокаті в Україні.