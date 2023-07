Фото: facebook.com/yaroslav.korets The Hedgehog Temple. Проєкт

На щорічному фестивалі незалежного мистецтва Burning Man, що проходить в пустелі Блек-Рок штату Невада (США), Україну представить артоб’єкт, зібраний з протитанкових їжаків. Про це повідомив на Фейсбук очільник Спільноти бьорнерів України Ярослав Корець.

"Ідея була на поверхні, адже саме протитанковий їжак є одним з символів оборони, вже не пам’ятаю, скільки ми їх наробили на початку вторгнення", — зазначив Корець.

Артоб’єкт "Храм їжака" (The Hedgehog Temple) представляє собою 7-метрову структуру з іржавого металу у формі їжака вкрита піксельною сіткою, всередині якої знаходиться сотня протитанкових їжаків. На них будуть розміщені історії українців, яких забрала війна. Долучитися до проєкту можуть усі охочі: для цього потрібно написати автору меморіалу та поділитися історією загиблого/загиблої, передати фото чи якийсь предмет одягу цієї людини.

"В останній день Burning Man ці історії будуть переміщені до Temple of the Heart, де і згорять. Але пам’ять залишиться з нами навіки", — розповів Корець.

The Temple of the Heart (Храм серця) — офіційний храм Burning Man-2023. “Це вмістилище для відновлення зв’язку з нашими серцями та місце для спільного зцілення. Зберігаючи простір для тих, хто переживає горе, храм допомагає спрямувати його до неба,” — йдеться на сайті фестивалю.

Біля "Храму їжака" чергуватимуть медіатори, які розповідатимуть про його місію. Мета проєкту — зібрати гроші на машини швидкої допомоги та евакуації для українських військових.

Фестиваль Burning Man-2023 проходитиме з 27 серпня по 4 вересня.

Нагадаємо, на 60-й Венеційській бієнале Україну представлятиме проєкт “Плетіння сіток.” У проєкті задіяні художники Катя Бучацька, Андрій Достлєв, Лія Достлєва, Андрій Ревковський, Даніїл Рачинський.