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США припинили обмін частиною розвідданих з Україною (оновлено)

Співпраця з розвідкою США була важливою для здатності України виявляти та завдавати ударів по російських військових цілях.

США припинили обмін частиною розвідданих з Україною (оновлено)
директор ЦРУ Джон Реткліфф
Фото: EPA/UPG

США припинили обмін деякими розвідувальними даними з Києвом, що може серйозно перешкодити здатності українських військових атакувати російські сили, повідомляє Financial Times із посиланням на джерела. Цю інформацію підтвердив директор ЦРУ Джон Реткліфф. Також дані про припинення надання розвідувальних даних від США редакції LB підтвердили українські високопоставлені джерела.

Sky News пише, що йдеться про ті розвідувальні дані, які необхідні для ударів по території Росії. Джерело назвало цей крок "вибірковим".

Розвіддані все ще передаватимуть зі США до України, але лише ті, які стосуються окупованих українських територій. 

Обмеження надання даних було зроблено після рішення адміністрації Трампа в понеділок призупинити поставки військової допомоги Україні та стався після драматичного зриву відносин між президентом США та українським президентом Володимиром Зеленським. Співпраця з розвідкою США була важливою для здатності України виявляти та завдавати ударів по російських військових цілях.

Три офіційні особи, знайомі з рішенням, підтвердили, що Вашингтон заморозив розвідувальні канали з Києвом.

Також цю інформацію директор ЦРУ Джон Реткліфф підтвердив кореспонденту Білого дому. Реткліфф зазначив, що із нетерпінням чекає на зняття паузи та роботу з Україною в напрямку миру.

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