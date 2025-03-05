На нього склали два адмінпротоколи.

У Львові водій Volkswagen в’їхав у припаркований автомобіль, а після того як прибули патрульні - почав пити алкоголь.

Про це повідомили у патрульній поліції Львівської області у середу, 5 березня.

"Днями нам надійшло повідомлення про ДТП на вулиці Джорджа Вашингтона. Водій на автівці Volkswagen Golf не впорався з керуванням та скоїв наїзд на припаркований транспорт тієї ж марки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час спілкування із 53-річним винуватцем ДТП, патрульні виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Водій проходити перевірку відмовився, після чого дістав пляшку алкоголю і почав пити. За даними місцевих ЗМІ, це була горілка.

Патрульні винесли на водія постанову за відсутність необхідних документів та склали два протоколи: за ст. 124 (порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП і за ч. 4 ст. 130 (вживання водієм транспортного засобу після ДТП за його участю алкоголю) КУпАП.

Поліцейські нагадали, що після ДТП водій не має права вживати алкоголь до проведення всіх необхідних перевірок, адже за це передбачена відповідальність.

Раніше у Львові п'яний водій погрожував патрульним гранатою. А в Рівному п'яний водій подзвонив у поліцію і заявив, що за ним женеться поліція.