Ярослав Мотика: традиції з духом сучасності

1 березня пішов з життя Ярослав Мотика , відомий український скульптор, лауреат Шевченківської премії (1972). Йому було 82 роки. Автор численних монументальних і камерних скульптур, він доклався до створення мистецького обличчя Львова, де провів майже все життя.

Фото: zbruc.eu Ярослав Мотика

Ярослав Мотика працював у великому діапазоні, від монументальної скульптури до малих форм та кераміки. Він народився у 1943 році на Тернопільщині, закінчив художню школу у Львові та Львівський інститут декоративно-прикладного мистецтва, де навчався у визначних український митців: Дмитра Крававича, Данила Довбошинського. Його дипломна робота — садово-паркова фігура «Лілея» (1966 р.) досі прикрашає ставок у Стрийському парку у Львові.

Фото: oksamyt.org Скульптура 'Лілея' в Стрийському парку у Львові

Роботи Ярослава Мотики можна зустріти і в інших містах України, і за її межами. Серед найвідоміших монументальних творів — пам'ятник полковнику Євгену Коновальцю в Жовкві; леви, що стоять на вході у Львівську міську ратушу; пам'ятник Маркіяну Шашкевичу в селі Нестаничі Радехівського району; скульптура Покрови Божої Матері в Буську; пам'ятник до 1000-ліття хрещення Русі в Бельгії. Частина його виробів зберігаються у колекціях музеїв, зокрема Мадонна з дитиною, Покрова Божої Матері, Ісус Христос-мислитель, Мадонна з дитиною, портрет художника Шатківського знаходяться у Музеї сучасного мистецтва України у Києві. Також Мотика створив меморіальні скульптури у пам’ять про відомих культурних діячів, які встановлені на Личаківському кладовищі у Львові та Байковому в Києві.

Фото: zbruc.eu Ярослав Мотика. Закохані Фото: Вікі/Umbracone Пам'ятник Євгену Коновальцю у Жовкві Фото: unexploredcity.com леви, що стоять на вході у Львівську міську ратушу Фото: zbruc.eu Ярослав Мотика. Портрет Романа Сельського (праворуч) Фото: zbruc.eu Ярослав Мотика. Мамай

Велику частину доробку Ярослава Мотики складає керамічна пластика малих форм. Великий вплив на цю сторону творчості скульптора здійснила мандрівка сім’ї Мотик до Гавареччини, маленького села на Львівщині, що було відомим осередком чорнодимленої кераміки. Мистецька родина жила поміж місцевих майстрів впродовж кількох літ підряд та вчилася ремеслу чорнолощених виробів. Серед іншого, Ярослав Мотика створив портрети малої форми гаварецьких гончарів, які тепер можна побачити на виставці в Олеському замку. Про відкриття осередку чорнодимленої кераміки та агентність родини Мотик у цьому процесі можна дізнатися більше у Львівському скансені на виставці «Чорний вогонь Гавареччини» кураторства Романа Зілінка.

Фото: facebook.com/yagallery.lviv

Особливістю творчості Мотики є глибока символічність та зв’язок із національним корінням. Він уміло поєднував традиції із духом сучасності. Мотика був уважним спостерігачем, у буденних речах та серед природи він шукав натхнення та черпав творчу енергію. Попри все, його роботи не позбавлені іронії, реакції на суспільно-політичні процеси та власних пошуків.

Не можна оминути мистецьку родину скульптора. Дружина Ярослава є майстринею художньої кераміки та графіки. Донька Мар’яна викладає у Львівській національній академії мистецтв, є майстринею живопису та графіки. Подружжя Мотик пліч-о-пліч працювали багато років у майстернях та експедиціях.

У 2022 році у Львові відбулася велика виставка робіт Мотики «Я Мо» у арт-центрі «Я Галерея», а 2024 року він представив твори на першій персональній виставці у Києві. До останніх днів Мотика залишався активним у мистецтві, співпрацював із різними інституціями та навіть допомагав ветеранам із реабілітаційного центру «Незламні» через творчі проєкти.