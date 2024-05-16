LB.ua запускає новий спецпроєкт “Території культури”

Війна Росії проти України, крім мілітарного, має виразний світоглядний вимір. Це війна двох різних картин світу, які не можуть співіснувати: авторитаризм проти демократії, сила проти права, “скрєпи” проти цінностей. Ця війна йде не лише за українську територію, але й за українську культуру.

У відповідь на виклики часу LB.ua запускає спеціальний проєкт “Території культури”, присвячений дослідженню історії та трансформації української культурної ідентичності.

Саме тому LB.UA та наш партнер, компанія “Перша приватна броварня”, створюють новий спецпроєкт “Території культури”.

Ми вважаємо культуру найефективнішим запобіжником російській пропаганді, а розвинуте культурне поле – необхідною умовою існування зрілого суспільства.

Розуміючи, що медіа є одним з найефективніших механізмів формування спільного культурного поля, пропонуємо зосередити увагу на територіальному вимірі культури.

Нині відбуваться безпрецедентний сплеск зацікавлення українською культурою та історією – це видно по запиту на українську книгу, по змінах в репертуарах театрів та кінотеатрів, по тематиці популярних виставок та нових музичних релізів. Це явище, спільне для всієї країни. Але в той самий час, є територіальні відмінності у його проявах.

Тривала війна запустила потужні міграційні процеси всередині країни, які активізували діалог між різними територіями. Західні регіони прийняли до себе величезну кількість мешканців інших областей, і культурні процеси, запущені внаслідок цього, потребують аналізу та усвідомлення. Південь та схід країни наразі є найбільш загроженими територіями України, чия культура потребує найбільшої підтримки. Ми прагнемо дослідити “міфи” цих територій, створені російською пропагандою, та відшукати альтернативні наративи, що сприятимуть культурній інтеграції країни після завершення війни.

Активне знищення росіянами нашої культурної спадщини, що відбувалося протягом століть, виводить на перший план питання пам’яті та її збереження, переосмислення та переоцінки нашого минулого, роботу з теперішнім задля того майбутнього, про яке ми мріємо. Зараз, на наших очах та за нашої участі, українська ідентичність проходить період трансформації. Відбувається напрацювання нового розуміння країни, її історії та майбутнього. Спецпроєкт “Території культури” присвячений дослідженню та фіксації цих складних процесів.