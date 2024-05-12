На аукціон виставили рідкісну картину Боба Ділана

Аукціонний онлайн-сервіс RR Auction виставив на продаж картину американського співака Боба Ділана, яку він намалював ще у 1968 році.
Про це повідомляє TMZ.
На картині можна розгледіти абстрактне зображення бика, музичні ноти, краватки-метелики, тварин.
Абстрактний витвір мистецтва, підписаний легендарним співаком, оцінюють у щонайменше 100 тисяч американських доларів.
Торги завершаться вже 23 травня. У RR Auction розповіли, що кілька людей уже зробили свої пропозиції щодо ціни.
Нещодавно на окремому аукціоні також була продана інша раніше невідома публіці картина Ділана за шестизначну суму.
- У жовтні 2016 року Боб Ділан став першим лауреатом Нобелівської премії з літератури, якому її присудили за тексти пісень. У своєму рішенні Шведська академія пояснила, що премія присуджена за "створення нової поетичної мови в рамках великої американської пісенної традиції". Перемога Ділана спричинила багато розмов. Згодом ще більше розмов спричинило його мовчання щодо присудження премії та відмова приїжджати за нагородою. Деякі поквапилися розтлумачити це як вияв байдужості до нагороди, хоча Академія згодом сказала, що рок-музикант дуже цінує присудження йому премії.
- У грудні 2016 року Боб Ділан увійшов до списку найвпливовіших євреїв світу. У 2020 році Ділан продав авторські права на свої пісні компанії Universal. Колекція охоплює близько 600 творів.