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На аукціон виставили рідкісну картину Боба Ділана

Її оцінюють у щонайменше 100 тисяч доларів.

На аукціон виставили рідкісну картину Боба Ділана
Боб Ділан
Фото: www.tmz.com

Аукціонний онлайн-сервіс RR Auction виставив на продаж картину американського співака Боба Ділана, яку він намалював ще у 1968 році.

Про це повідомляє TMZ.

На картині можна розгледіти абстрактне зображення бика, музичні ноти, краватки-метелики, тварин.

Абстрактний витвір мистецтва, підписаний легендарним співаком, оцінюють у щонайменше 100 тисяч американських доларів.

Торги завершаться вже 23 травня. У RR Auction розповіли, що кілька людей уже зробили свої пропозиції щодо ціни.

Нещодавно на окремому аукціоні також була продана інша раніше невідома публіці картина Ділана за шестизначну суму.

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