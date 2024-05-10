В Україні пройдуть концерти польської класичної музики від фонду Pro Musica Viva

Фото: Pro Musica Viva

В українських містах пройдуть концерти польської класичної музики, організовані фондом Pro Musica Viva. За словами організаторів, їх мета – показати в контексті світової класики творчість видатник польських композиторів – Вітольда Лютославського, Кшиштофа Пендерецього, Генрика Міколая Гурецього, Войцеха Кіляра, Міколая Пьотра Гурецького, Станіслава Монюшка.

Перший концерт пройде 24 травня у Хмельницькій філармонії. У програмі – Фантастична увертюра «Байка» Станіслава Монюшка, Фортепіанний концерт Вітольда Лютославського та Симфонія до-мажор «Велика» Франца Шуберта. Твори виконають Симфонічний оркестр філармонії та соліст Дмитро Таванець.

Наступні концерти відбудуться 20 вересня у Полтаві, 1 листопада у Черкасах та 25 жовтня і 11 листопада у Києві. Місцеві філармонічні оркестри виступатимуть під орудою польського диригента Романа Реваковича. У концерті 11 листопада візьме участь Національний ансамбль солістів «Київська Камерата»; солюватимуть українські віртуози – Дмитро Таванець – фортепіано та Андрій Павлов – скрипка. Концерти відбудуться за підтримки Міністерства культури та національної спадщини Республіки Польща та Польського інституту у Києві.

Про фонд Pro Musica Viva: