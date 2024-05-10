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В Україні пройдуть концерти польської класичної музики від фонду Pro Musica Viva

Найближчий концерт відбудеться 24 травня у Хмельницькому.

Фото: Pro Musica Viva

В українських містах пройдуть концерти польської класичної музики, організовані фондом Pro Musica Viva. За словами організаторів, їх мета – показати в контексті світової класики творчість видатник польських композиторів – Вітольда Лютославського, Кшиштофа Пендерецього, Генрика Міколая Гурецього, Войцеха Кіляра, Міколая Пьотра Гурецького, Станіслава Монюшка. 

Перший концерт пройде 24 травня у Хмельницькій філармонії. У програмі – Фантастична увертюра «Байка» Станіслава Монюшка, Фортепіанний концерт Вітольда Лютославського та Симфонія до-мажор «Велика» Франца Шуберта. Твори виконають Симфонічний оркестр філармонії та соліст Дмитро Таванець.

Наступні концерти відбудуться 20 вересня у Полтаві, 1 листопада у Черкасах та 25 жовтня і 11 листопада у Києві. Місцеві філармонічні оркестри виступатимуть під орудою польського диригента Романа Реваковича. У концерті 11 листопада візьме участь Національний ансамбль солістів «Київська Камерата»; солюватимуть українські віртуози – Дмитро Таванець – фортепіано та Андрій Павлов – скрипка. Концерти відбудуться за підтримки Міністерства культури та національної спадщини Республіки Польща та Польського інституту у Києві.

Про фонд Pro Musica Viva:

  • Фонд Pro Musica Viva заснований у 1998 році для будування польсько-українських культурних взаємин.
  • З 1999 року він проводить фестиваль Дні української музики у Варшаві; цьогоріч відбудеться десятий фестиваль, що відбудеться 8, 10 та 13 вересня. Його підтримує місто Варшава, Міністерство культури та національної спадщини Республіки Польща у співпраці з Національним інститутом музики і танцю.
  • Важливою частиною діяльності фонду є презентація польської музики та польських виконавців в Україні. Зокрема, у 2013 році на століття Вітольда Лютославського відбулась концерти з його музикою у Львові, Одесі, Чернігові, Києві, Донецьку, Дніпрі, Ужгороді, Чернівцях, Хмельницькому та Харкові.
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