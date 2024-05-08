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Що подивитися: 8 серіалів травня

Травень запропонує нам дві потужні драми про розпач і кризу особистості, новий ситком, комедію від Шейна Гілліса, анімацію про битви богів і фентезі про порятунок світу. Розповідаємо докладно про цікаві серіали травня.

«Нічні виклики»

Коли: 05.05

Де дивитися: BBC iPlayer

Другий сезон мінісеріалу BBC із Мартіном Фріменом у ролі ліверпульського поліцейського. Кріс переживає сильну особистісну кризу. Він працює в нічні зміни й шукає підтримки колег і близьких. Понад усе хоче допомагати мешканцям свого міста. Чи вдасться йому знову знайти себе та впоратися з усіма небезпечними викликами на роботі?

«Бодкін»

Коли: 09.05

Де дивитися: Netflix

Американська комедійна драма з елементами трилеру. Сюжет розгортається в мальовничому ірландському прибережному містечку, де група подкастерів випадково долучається до розслідування: таємниче зникли троє незнайомців. Те, що починається як проста цікавість, швидко перетворюється на складну й дивну справу. Вона випробовує їхнє розуміння істини й резонує з особистими історіями.

«Дядько Сам Щик»

Коли: 15.05

Де дивитися: Disney+

Початок 1960-х років. Закінчивши американський економічний університет, Кім Сан повертається до Кореї з мрією зробити країну успішним і вагомим гравцем на світовому ринку. Доля зводить його із загадковим чоловіком, якого всі називають Дядько Сам Щик і який обіцяє хлопцеві підтримати його починання.

«Кров Зевса»: 2 сезон

Коли: 15.05

Де дивитися: Netflix

Netflix пропонує публіці другий сезон анімованого серіалу, що у 2020 році здобув неабиякий успіх. Він продовжує захопливу подорож у світ міфології та битв богів.

Хлопець, який живе як вигнанець, дізнається, що є незаконно народженим сином Зевса. Лиш він може врятувати небо й землю, але для цього мусить упоратися з богинею, яка прагне його смерті. Вона налаштовує проти нього жахливі сили зла. Хто б міг подумати, що цей тихий асоціальний хлопець, постійний об’єкт глузування колег, стане героєм, що рятує світ від страшної загрози! Чи вдасться йому це?

«Поліна»

Кадр з фільму «Поліна»
Фото: sortiraparis.com
Кадр з фільму «Поліна»

Коли: 22.05

Де дивитися: Disney+

Фентезійна драма, що розповідає про підлітку, яка мусить урятувати світ.

19-річна Поліна ось-ось закінчить школу й отримає стипендію на навчання за кордоном. Однак її плани перевертаються з ніг на голову, коли вона вагітніє після сексу на одну ніч із Лукасом. Незабаром ще й виявляє, що це не звичайна вагітність, оскільки в неї розвиваються надприродні здібності. Поліна дізнається, що Лукас — син диявола. Це ставить її в центр епічної битви між ангелами й демонами. Вагітність персонажки стає вирішальним фактором у цій битві, змушуючи її протистояти королеві підземного світу й вирішувати долю нашого.

«Шини»

Кадр з фільму «Шини»
Фото: Netflix
Кадр з фільму «Шини»

Коли: 23.05

Де дивитися: Netflix

Netflix придбав ситком від успішного американського коміка Шейна Гілліса. Серіал «Шини» розгортається навколо Вілла — знервованого й некваліфікованого спадкоємця мережі авторемонтних майстерень. Він намагається повернути бізнес батька, незважаючи на постійні знущання кузена, а тепер ще й співробітника Шейна (Шейн Гілліс). У серіалі також знялися Кріс О’Коннор, Кіла Фокс і Ставрос Хакіас, а в епізодичних ролях — Ендрю Шульц.

«Світ Юрського періоду: Теорія хаосу»

Коли: 24.05

Де дивитися: Netflix

Сюжет дитячого пригодницького серіалу розгортається через шість місяців після подій «Крейдового табору». Шестеро друзів-підлітків, які пережили катастрофу на острові Нублар, рятуються з коста-риканських джунглів. Опинившись на материку, герої усвідомлюють, що динозаври тепер бродять по всьому світу. Життя друзів знову опиняється в небезпеці, коли вони стикаються з новими видами динозаврів і зловмисниками, які намагаються використати їх.

«Ерік»

Коли: 30.05

Де дивитися: Netflix

Драма з Бенедиктом Камбербетчем у головній ролі розповість історію втрати, любові й гіркого розпачу.

Дія відбувається в Нью-Йорку в 1980-ті роки. Вінсент — лялькар і творець популярного дитячого телешоу. Одного разу дорогою до школи зникає його дев’ятирічний син Едгар. Убитий горем Вінсент знаходить малюнки свого сина, на яких зображена блакитна лялька-монстр на ім’я Ерік. Він шукає розради в дружбі із цим уявним монстром, який нібито живе під ліжком Едгара. Деструктивна поведінка Вінсента все більше віддаляє його від сім’ї, колег по роботі й детективів, які працюють над справою Едгара.

Анна СєдихАнна Сєдих, журналістка, кінокритикиня
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