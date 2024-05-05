Помер відомий британський актор Бернард Гілл

Він грав у "Титаніку" і "Володарі перснів".

Помер британський актор Бернард Гілл, відомий своїми ролями в трилогії "Володар перснів" і фільмі "Титанік".

Про це повідомляє ВВС.

Актор помер рано вранці в неділю, 5 травня, що підтвердив його агент Лу Коулсон. На момент смерті йому було 79 років.

Бернард Гілл найвідоміший за роллю капітана Едварда Сміта в оскароносному фільмі "Титанік" (1997 р.) та епічній трилогії "Володар перснів", де зіграв короля Теодена.

Ще одна памʼятна роль Гілла - у драматичному серіалі "Вовчий зал" 2015 року, знятому за мотивами книги Гіларі Мантел про двір Генріха VIII. Гілл зіграв герцога Норфолка - дядька Анни Болейн.

Серед інших ролей у його багаторічній карʼєрі - серіал "Я, Клавдій" 1976 року, фільми "Ганді" 1982 року, "Ширлі Валентайн" 1989 року, "Цар скорпіонів" 2002 року та "Валькірія" 2008 року з Томом Крузом.