Національна Філармонія оголосила програму на травень

Національна філармонія України оголосила програму концертів, що відбудуться у травні в Колонному залі і в Музичному салоні.

Колонний зал:

2 травня – Má vlast/Моя Батьківщина. Symphonic poems. Бедржих Сметана. Концерт Національного президентського оркестру під орудою маестро Віктора Плоскіни.

3 травня, у Страсну п’ятницю Національний симфонічний оркестр України та Національна капела України ДУМКА під орудою диригента Андрія Савчука виконають «Німецький реквієм» Йоганнеса Брамса. Солісти: Анастасія Поважна/сопрано, Микола Кушніренко/баритон.

7 травня – Теодор Кухар, американський диригент українського походження, а нині головний диригент Академічного симфонічного оркестру Львівської національної філармонії вперше за довгий час виступить на київській сцені. Разом із Liatoshynskyi Capella та піаністом Романом Лопатинським виконає два масштабні твори доби романтизму: Другий фортепіанний концерт Йоганнеса Брамса та «Stabat Mater» Антоніна Дворжака.

8 травня Національний духовий оркестр України під управління запрошеного диригента Олексія Рощака презентує програму «Щоденник пам'яті», якою прагне вшанувати полеглих та постраждалих як Другої світової війни, так і сучасної. Програма приурочена до Дня пам'яті та примирення 8 травня. У програмі прозвучить Holocaust Suite Мортона Ґолда, яка була написана до американського мінісеріалу «Голокост» (1978) і номінована на премію «Еммі» та «Греммі» за найкращий альбом оригінальної музики до фільму; «Гімн полеглим» Джона Вільямса із фільму «Врятувати рядового Райана»; «Реквієм» Д.Масланки; твір «Мир на землі» Я.ван дер Руста; твір Левка Колодуба «Фрески стародавнього Києва».

10 травня програма, складена диригентом Віктором Олійником для Симфонічного оркестру НФУ: Клод Дебюссі «La Mer», Ральф Воан-Вільямс «Лондонська симфонія».

12 травня Національний ансамбль «Київські солісти» під керівництвом диригента Володимира Сіренка представить програму, у якій поєднуються твори українського композитора Святослава Луньова та австрійця Йозефа Гайдна.

14 травня піаніст Євген Громов представить третій концерт із авторського циклу «Спомин про Відень», де прозвучить твори, які формували унікальний музичний ландшафт австрійської столиці протягом 150 років: Й. Гайдна. В. А. Моцарта, Л. ван Бетховена, Ф. Шуберта, А. Берґа, А. фон Веберна, А. Шенберґа. Серед яких і прем’єра в Україні твору «Ескіз» (1896) Александра фон Цемлінського.

16 травня – мультидисциплінарний проєкт «Римова війна», що поєднує у собі поезію, музику і візуальне мистецтво. Його початком став вихід однойменної збірки поезій, де містяться вірші українських авторів, які осмислюють власний досвід існування в умовах воєнного стану. На сцені прозвучать поезії з цієї збірки в авторському виконанні: Анатолія Матвійчука, Петра Маги, Андрія Демиденка, Дмитра Лазуткіна, Юлії Бережко-Камінської, Оксани Стоміної, Богдана Назаренка або у виконанні знаних акторів: Євгена Нищука, Анатолія Паламаренка, Олександри Тарновської, Наталії Насікан, Надії Агєєвої-Швед та ін. Об’єднуватимуть вірші твори Левка Колодуба, Мирослава Скорика, Валентина Сильвестрова, Михайла Шуха, Золтана Алмаші та Євгена Станковича, що прозвучать у виконанні Камерного оркестру «Ренесанс» Маріупольської камерної філармонії під орудою Андрія Рахманіна.

17-21 травня відбудеться міжнародний музичний фестиваль Kyiv Spring Sound. У межах фестивалю пройде три концерти, в яких візьмуть участь закордонні гості. 17 травня американський піаніст Кевін Кеннер, який спеціалізується на виконанні творів Фридерика Шопена, виконає його Концерт №1 для фортепіано з оркестром. У програмі цього вечора також прозвучать Сюїта Бориса Лятошинського з музики до театральної постановки «Ромео і Джульєтта», партитуру до якої нещодавно віднайшли. 19 травня нідерландський кларнетист Мішель Маранг дослідить творчість українського композитора Євгена Станковича, виконавши його Камерну симфонію №5 для кларнета і струнних. Серед інших гостей – іспанська скрипалька Летісія Морено, яка з 12 років виступає з провідними оркестрами різних країн. 21 травня вона зіграє сольну партію в Іспанській симфонії для скрипки з оркестром француза Едуара Лало. Цей твір прозвучить разом із Симфонічною драмою №8 «Народна» нашого сучасника Віктора Степурка.

22 травня музична керівниця філармонії і диригентка Наталія Стець представить свій авторський проєкт «Місячний П’єро» Арнольда Шенберга. Перед концертом відбудеться бесіда композитора Олександра Щетинського, співачки Вікторії Вітренко та диригентки Наталії Стець про творчість Шенберґа.

26 травня – джазова подія присвячена Дню Києва, V Парад біг-бендів України. У цьому концерті братимуть участь два оркестри: Cherkasy Jazz Orkestra та Джазовий оркестр Big Yellow Band.

28 травня – українсько-данський проєкт, побудований довкола творів сучасного данського композитора Мортена Йєссена. У сюїті «Твій перший заповіт» Йєссен розмірковує над вмирущістю людини та значенням людського життя. У центрі програми – сюїта «Київ» Йєссена, натхненна подіями битви за Київ 2022 року, які автор переживав, уважно стежачи за новинами.

29 травня програма серії концертів «Перлини бароко» за участю Національного ансамблю «Київські солісти». Концерт пропонує зануритися у красу музики XVIII століття: німця Йоганна Адольфа Гассе, українців Дмитра Бортнянського та Максима Березовського, а також творів Жана-Філіппа Рамо, що продемонструють розвиток музики XVIII століття.

30 травня – «Київська камерата» під батутою американо-канадської дириґентки Кері-Лінн Вілсон. Серед виконуваних творів — Скрипковий концерт Зубицького, “Мелодія” Скорика, Concerto Rutheno Козаренка, музика Станковича, Сильвестрова, Полевої, а також твір Алмаші, присвячений подіям у Маріуполі — «Місто Марії». Також у концерті візьме участь Камерний хор «Київ».

31 травня – нова програма Симфонічного оркестру Національної філармонії України побудована на творах Шуберта та Гайдна. Крім «Шести німецьких танців» Франца Шуберта–Антона Веберна і П’ятої симфонії Шуберта, написаної 19-літнім композитором, у центрі програми, – віолончельний концерт Гайдна з різноманіттям настроєвих відтінків: від вишуканої першої частини через зосереджено-глибоку повільну та до політного фіналу з нотками меланхолії.

Музичний салон:

17 травня – інструментальний ансамбль Rizol Quartet. Сьогоднішній склад квартету – Олег Шиян, Роман Молоченко, В’ячеслав Мосейчук і Олексій Коломоєць, – грає на спеціально виготовлених інструментах з рідкісними тембрами: баритон, контрабас, гобой, кларнет. Це й дозволяє квартету кнопкових акордеоністів – виконувати різноманітні твори, зокрема й написані для симфонічного оркестру. У програмі BachСяйво – твори-перлини світських жанрів, сповнені особливою милозвучністю барокової гармонії. Вони у різні періоди життя, тому слухачі відчують еволюцію композиторської манери Баха.

18 травня – Vivaldimania. У цій серії концертів — презентація маловиконуваних або зовсім невідомих українській публіці творів Антоніо Вівальді. У програмі під назвою OverTone візьмуть участь: Ольга Табуліна/альт, Олена Жукова/клавесин та Микола Любенко/віолончель