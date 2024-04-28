Що почитати: новинки весни 2024

Знайомимо із цікавими книжками від українських видавництв. Цього разу пропонуємо добірку з 10 різножанрових новинок, які вийшли у березні-квітні. Це резонансні історичні вбивства, життєві історії, затишне фентезі, терапевтична дитяча книжка й багато іншого.

«Її війна». Євгенія Подобна

Видавництво Vivat

Фото: vivat.com.ua Її війна. 25 історій про сміливість, силу і любов

В українській літературі значно зросла кількість зразків воєнної прози та документалістики, що є природною відповіддю на травматичний досвід війни. Серед такої літератури трапляються книги, які ламають стереотипи про військо як суто «чоловічий світ». Такою є книга «Її війна».

У письменниці, воєнної кореспондентки й науковиці Євгенії Подобної вже виходила книга про досвід 25 жінок-воячок, які брали участь у російсько-українській війні у 2014–2018 рр. — «Дівчата зрізають коси». У 2020 році її відзначили Шевченківською премією. Нова книга Подобної схожа за концепцією, але розповідає історії 25 жінок уже часів повномасштабного вторгнення, коли тисячі українок вдягли камуфляж і взялися за зброю, щоб захищати найдорожче. Серед героїнь — військові, медики, волонтерки, переселенки, журналістки, жінки, які пройшли полон або які чекають із полону найрідніших, які зазнали непоправних втрат на цій війні, але мають стільки сили й любові, що діляться ними з іншими.

Попри те, що ці історії пронизані болем, вони несуть і світло вдячності, віри, доброти, любові й головне — надії. Кожна віддзеркалює наше загальне переживання цієї війни, наші спільні травми й надії.

«Фанатка. Біполярна історія». Христина Морозова

Видавництво «Віхола»

Фото: Видавництво «Віхола» «Фанатка. Біполярна історія»

Дебютна книжка великої прози правозахисниці, публіцистки й комунікаційниці Христі Морозової з передмовою Сергія Жадана. Історія про життя і його завершення, свободу волі, пошуки себе й... архітектуру.

Анна живе в Києві й потерпає від біполярного розладу. Після пів року в психіатричній лікарні вона підробляє касиркою в супермаркеті й бореться з маніями й постійними емоційними гойдалками, які супроводжують цей стан. А ще дівчина регулярно відвідує лекції з історії мистецтва та має почуття до викладача Владислава. Фанатка не пропускає жодної його лекції та збирає вдома всі його книжки. Блискучий лектор й арткритик, Владислав має проблеми з алкоголем. Він бореться за садибу художника Мурашка, замість якої в центрі Києва хочуть звести нову будівлю. Волею випадку герої опиняються під одним дахом.

Сильними сторонами тексту є динаміка подій, яскраві персонажі зі своїми слабкостями, травмами, ілюзіями, вірою та сподіваннями, а також влучні порівняння й легкість тексту.

«Арістотель і Данте розкривають таємниці всесвіту». Бенджамін Аліре Саенс

Видавництво Artbooks

Фото: artbooks.ua 'Арістотель і Данте розкривають таємниці всесвіту'

Міжнародний бестселер американського письменника мексиканського походження; найкраща янґ-едалт книжка всіх часів за версією Times; лауреат Printz Award. Цей роман про довіру, відданість, дружбу й кохання є першою частиною дилогії.

Вони абсолютно різні. Арістотель — замкнутий підліток, брат якого сидить у в'язниці, а батько й досі не може забути про війну. Данте — розумний і начитаний хлопець із чудовим почуттям гумору й оригінальним поглядом на світ. Коли Арі й Данте зустрічаються, між ними розвивається особливий зв’язок, який навчить їх найважливіших життєвих істин. Хлопці разом читають, мріють, сміються, вчать одне одного нових слів і починають переосмислювати буття. А ще разом вони з’ясовують, що всесвіт — величезна й складна штука. Лише вірячи один в одного — і в силу своєї дружби — Арі й Данте можуть стати сильнішими й подолати перешкоди на життєвому шляху.

Історію екранізували у 2023 році. Головні ролі виконали Макс Пелайо та Різ Гонзалес.

«Приходь без дзвінка». Світлана Бєлоусова

Видавництво «Лабораторія»

Фото: Видавництво «Лабораторія» «Приходь без дзвінка»

Дебютний роман, який спонукає купити квиток до Карпат і пройти шляхом головної героїні. Історія-подорож між карпатськими містечками й селами, метушливим Києвом і дорогою до справжньої себе.

Одного разу Яна сідає у потяг «Рахів — Київ» і знайомиться там з дідусем Василем Васильовичем, який розповідає дівчині свою історію. Яна чимдалі уважніше слухає розповідь, яка відгукується спогадами з її власного життя.

Болюча, відверта та щемка проза, яка змушує плакати, але водночас є напрочуд життєствердною.

«Переосмислення забутого ХХ століття». Тоні Джадт

Видавництво «Наш Формат»

Фото: nashformat.ua «Переосмислення забутого ХХ століття»

Есеї, які відомий історик й інтелектуал Тоні Джадт писав упродовж останніх двадцяти років.

Тоні Джадт вважав, що ми занадто поспішаємо залишити XX століття в минулому, не відводячи йому достатньо часу для обдумування. Есеї охоплюють доволі широке коло питань — від французьких марксистів до американської зовнішньої політики, від глобалізації економіки до памʼяті про зло. Вони також мають доволі широку географію — від Бельгії до Ізраїлю. Автор намагається розв’язати дві проблеми: перша — роль ідей і відповідальність інтелектуалів; друга — місце нещодавньої історії в добу забування.

Тоні Джадт демонструє, як багато аспектів нашої історії втрачено; його книга є дорожньою картою, аби повернути їх.

«Джулія. 1984». Сандра Ньюман

Видавництво «Лабораторія»

Фото: Видавництво «Лабораторія» «Джулія. 1984».

Найочікуваніша книжка 2023 року за версією LitHub. Сімдесят п'ять років по тому, як британець Джордж Орвелл закінчив писати культовий роман, американка Сандра Ньюман дослідила світ Великого Брата й запропонувала феміністичний варіант оповіді про трагічне кохання Вінстона та Джулії. Фонд Орвелла надав письменниці офіційний дозвіл опублікувати продовження історії.

Джулія Вортінг працює механіком, вона ремонтує машини для написання романів у відділі художньої літератури Міністерства правди. Джулія — ідеальна громадянка Океанії: ні в що не вірить і не цікавиться політикою, регулярно порушує правила у дрібницях, але коли необхідно, співпрацює з режимом. Джулія добре знає, як вижити у світі постійного нагляду Поліції думок. Та раптом у житті Джулії з'являється Вінстон Сміт — клерк із Міністерстві правди.

Ньюман правдоподібно вплітає складнішу історію в сюжетні лінії, встановлені Орвеллом, і це дозволяє глибше зануритись у страшний світ Океанії, Євразії та Остазії. Авторка переконливо змальовує долю жінки у світі чоловіків, торкаючись таких проблем, як жорстоке поводження, соціальне насильство, аборти й сурогатне материнство. Твір містить ненормативну лексику й сцени, які можуть завдати дискомфорту чутливим читачам.

«Переміна місць». Девід Лодж

Видавництво «Вавилонська бібліотека»

Фото: babylonlib.com «Переміна місць»

Перша частина трилогії The Campus. Весела оповідь про університетське буття, інтелектуальну моду, секс, шлюб, заздрість, дружбу. Це історія про відкритих до змін людей, які приміряють на себе чуже життя.

На перший погляд, книга має простий сюжет — обмін професорами між американським і британським університетами. Звична практика, під час якої зазвичай все відбувається гладко й рутинно. Але коли Філіп Своллоу міняється з професором Заппом, двох учених втягують у спіралеподібні конфлікти по різні боки Атлантики, що закручують у свій вир усіх — студентів, колег і навіть дружин. І вже невдовзі сонячний університет Ейфорії та дощовий університет Сміттітауна перетворюються на осередки інтриг, махінацій і порушених обітниць...

Своллоу й Заппа переслідують пригоди, які дзеркально й надзвичайно комічно перегукуються. Не даючи читачеві занудьгувати на жодній сторінці, автор приводить до фіналу, який, схоже, дивує його самого.

«Моя мама — гора». Христя Венгринюк

Видавництво Vivat

Фото: vivat.com.ua «Моя мама — гора»

Зворушлива й терапевтична книжка про те, як у складному й буремному світі знаходити спокій, відпускати страхи й відчувати стійкість і непохитність.

Ця невеличка історія розповідає про сім'ю — хлопчика та його маму, які живуть звичайним життям, сповненим буденної рутини. Одного дня хлопчик помічає, що з мамою щось не так. Спочатку вона страждає від панічних атак, а потім її стан погіршується до такої міри, що вирішує звернутися по кваліфіковану допомогу. Про хлопчика тимчасово піклуються бабуся й дідусь.

Це дуже делікатна, проте сильна історія, розрахована на читачів від 6 років. Вона торкається непростих аспектів життя сім’ї — ситуацій, коли звичний плин речей порушується, а дорослі, які здавалися фундаментально надійними, раптом стають вразливими. Книжка показує, що не обов’язково бути ідеальними батьками для того, щоб бути добрими батьками. А також пояснює, що діти не повинні переймати на себе позицію дорослого в сім’ї. Її корисно читати і разом з дітьми, і окремо батькам — щоб мати змогу пояснити певні речі, з якими вимушені давати собі раду дорослі.

«Легенди та лате». Тревіс Болдрі

Видавництво Artbooks

Фото: bookopt.com.ua «Легенди та лате»

Миттєвий бестселер за версією New York Times; номінант Goodreads Choice Award у категорії Best Fantasy. Гідний зразок затишного фентезі — піджанру, який набирає все більшої популярності.

Втомлена битвами орчиця Вів прагне почати все з нуля, відкривши першу в історії міста Тьюн кав’ярню. Але старі й нові суперники стоять на шляху до успіху. До того ж ніхто не має навіть найменшого уявлення про те, що таке кава. Та на шляху до мети Вів трапляються прекрасні супутники. Об’єднані стародавньою магією, листковим тістом і свіжозвареною кавою, вони стають партнерами чи навіть кимось ближчим. У книзі немає карколомного сюжету, але він тут і не потрібен.

«У тенетах загадкових історичних убивств». Сергій Махун

Видавництво «Віхола»

Фото: vikhola.com «У тенетах загадкових історичних убивств»

Журналіст і популяризатор історії Сергій Махун зібрав історії про вбивства 14 видатних постатей (зокрема, чотирьох українців), які жили в період від початку XVII до середини ХХ століття, від Генріха IV Бурбона до Джона Кеннеді. Автор розповідає про життя та смерть видатних монархів, політичних діячів, військових лідерів і вчених, а також допомагає зрозуміти, які фактори впливали на їхні рішення й долю.

Особливу увагу він приділяє причинам злочинів: чи були вони мотивовані політичними або економічними цілями, ідеологічними або релігійними конфліктами? А може, це була спроба залишити слід в історії? Сергій Махун підводить до цих подій з різних ракурсів, пояснює їхню складність і багатогранність, відтворює дух епохи.