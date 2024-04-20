МКІП почав відбір проєктів для реставрації культурних пам’яток

В Україні розпочався відбір проєктів робіт з реставрації, консервації, ремонту пам’яток культурної спадщини. У ньому візьмуть участь проєкти, котрі відповідатимуть встановленим законодавством вимогам.

Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики.

При цьому у зв’язку з викликами, пов’язаними з триваючою російською агресією, впродовж 2024 р. пріоритетними при розподілі коштів під час відбору проектів, в рамках програми "Велике будівництво", будуть наступні напрямки:

роботи, на яких було розпочато у попередні роки, в тому числі завершення проектів робіт з реставрації, консервації, ремонту, невідкладних протиаварійних та консерваційних робіт на пам’ятках культурної спадщини, розпочатих у попередні роки і які перебувають на фінальній стадії робіт (не більше 20% до завершення);

включеним до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (для пам’яток культурної спадщини);

щодо об’єктів, що перебувають в аварійному стані;

проєкти робіт з встановлення та ремонту інженерних мереж на пам’ятках та їх території, закладах культури (системи протипожежного захисту, водопостачання, опалення тощо);

проєкти з протиаварійних та невідкладних консерваційних робіт на об’єктах, що постраждали внаслідок російської збройної агресії.

За даними МКІП, від початку повномасштабного вторгнення Росії і станом на 25 березня 2024 року агресія окупанти зруйнували або пошкодили 1 046 пам’яток культурної спадщини.

Раніше Мінкультури разом з Національною комісією ЮНЕСКО МЗС оголосили флешмоб “Місяць селфі з пам’ятками”. Щоб долучитись до флешмобу, потрібно лише зробити селфі на фоні пам’ятки культурної спадщини України та розказати у дописі коротку історію пам’ятки або цікавий факт про неї.

Днями в Києві презентували систему обліку нерухомих об’єктів культурної спадщини “Державний реєстр нерухомих пам’яток України”. З 10 квітня реєстр запрацював в режимі тестування.