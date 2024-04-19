Мінкультури оголошує флешмоб “Місяць селфі з пам’ятками”

Мінкультури разом з Національною комісією ЮНЕСКО МЗС оголосили флешмоб “Місяць селфі з пам’ятками”.

Про це повідомила пресслужба Мінкультури.

“Мета акції — підвищити обізнаність суспільства щодо значимості та унікальності пам’яток культурної спадщини, відчувати гордість та співвідповідальність за їх збереження”, - йдеться у повідомленні.

Щоб долучитись до флешмобу, потрібно лише зробити селфі на фоні пам’ятки культурної спадщини України та розказати у дописі коротку історію пам’ятки або цікавий факт про неї.

Також треба позначити пост хештегом #селфізпам_ятками2024 #saveheritage #CulturalMonument #CulturalSite

В міністерстві анонсували призи для тих учасників, хто опублікує найбільшу кількість фото з інформацією про пам’ятки, а також тих, чиї пости зберуть найбільшу кількість лайків.

Це будуть подарункові сертифікати, які дозволять краще пізнати рідну культуру та більше дізнатися про культурну спадщину України.