За несплату аліментів — мобілізація
За несплату аліментів — мобілізація
Віктор Ляшко: «Ми запропонуємо перелік платних медичних послуг»
Віктор Ляшко: «Ми запропонуємо перелік платних медичних послуг»
Литва планує відкликати свого посла в Україні
Литва планує відкликати свого посла в Україні
Атака Ірану на Ізраїль. Чого варто навчитися Україні
Атака Ірану на Ізраїль. Чого варто навчитися Україні
«Попередній керівник НАУ залишив борги й договір на будівництво 15 ЖК». Розмова з Ксенією Семеновою, в.о. ректорки авіаційного
«Попередній керівник НАУ залишив борги й договір на будівництво 15 ЖК». Розмова з Ксенією Семеновою, в.о. ректорки авіаційного
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Від Обами до Байдена: як США втрачають світове лідерство
Від Обами до Байдена: як США втрачають світове лідерство
​Уночі росіяни атакували Прикарпаття десятками дронів. Працювала ППО, - Марцінків
​Уночі росіяни атакували Прикарпаття десятками дронів. Працювала ППО, - Марцінків
У Росії знову скасовують паради на 9 травня, "щоб не провокувати противника скупченням техніки і вйськових"
У Росії знову скасовують паради на 9 травня, "щоб не провокувати противника скупченням техніки і вйськових"
ГоловнаКультура

Мінкультури оголошує флешмоб “Місяць селфі з пам’ятками”

Учасники флешмобу зможуть отримати призи.

Мінкультури оголошує флешмоб “Місяць селфі з пам’ятками”
Костел у Золочеві
Фото: Александр Рудоманов

Мінкультури разом з Національною комісією ЮНЕСКО МЗС оголосили флешмоб “Місяць селфі з пам’ятками”.

Про це повідомила пресслужба Мінкультури.

“Мета акції — підвищити обізнаність суспільства щодо значимості та унікальності пам’яток культурної спадщини, відчувати гордість та співвідповідальність за їх збереження”, - йдеться у повідомленні.

Підписуйтесь на наш Google News

Щоб долучитись до флешмобу, потрібно лише зробити селфі на фоні пам’ятки культурної спадщини України та розказати у дописі коротку історію пам’ятки або цікавий факт про неї. 

Також треба позначити пост хештегом #селфізпам_ятками2024 #saveheritage #CulturalMonument #CulturalSite

В міністерстві анонсували призи для тих учасників, хто опублікує найбільшу кількість фото з інформацією про пам’ятки, а також тих, чиї пости зберуть найбільшу кількість лайків.

Це будуть подарункові  сертифікати, які дозволять краще пізнати рідну культуру та більше дізнатися про культурну спадщину України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies